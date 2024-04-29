موعد مباراة الاتحاد والهلال بنصف نهائي كأس خادم الحرمين

كاس الملك، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره نادي الهلال في المباراة المرتقبة لهم نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والمحدد لها يوم الثلاثاء.

موعد مباراة الاتحاد والهلال بنصف نهائي كاس الحرمين

ويتقابل الهلال والاتحاد في المباراة التي تجمعهم مواجهة قوية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 من شهر أبريل الجاري، على استاد الملك عبدالله الدولى في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية والعاشرة بتوقيت ابو ظبي.

التشكيل المتوقع لنادي لهلال

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جورجي جيسوس بتشكيلة مدججة بالنجوم على رأسهم حارس المرمى العملاق ياسين بونو، حيث سيأتي التشكيل المتوقع على النحو التالي:

Advertisements

حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: رينان لودي- على البليهي- كاليدو كوليبالي- سعود عبدالحميد.

في خط الوسط: روبين نيفيز- سيرجي سافيتش- ميشايل ديلجادو.

في خط الهجوم: سالم الدوسري- صالح الشهري- مالكوم أوليفيرا.

التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد

بينما من المتوقع أن يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الاتحاد بقيادة ماسيلو جاياردو، بتشكيلة قوية سيكون على رأسها نجولو كانتي، ويغيب عنها ريم بنزيمة نجم منتخب فرنسا، بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وسيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: حمد الله العليان، أحمد حجازي، لوز فيليبي، فواز الصقور.

في خط الوسط: جواو فيليبي، نجولو كانتي، حامد الغامدي، روماريو.

في خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرزاق حمد الله.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك

ومن المقرر، أن تنقل شبكة قنوات SSC sports الرياضية السعـودية مواجـهات بطـولة كأس الملك، بصفتها الناقل الحصري للبطولات المحلية في السعودية، ويأتي ضبطها ترددها على النحو التالي:

تردد SSC sports على القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد SSC sports على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12417

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ويتواجه الهلال والاتحاد يوم الثلاثاء المقبل للمنافسة على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الملك لمواجهة الفائز من مباراة النصر والخليج التي ستقام يوم الأبعاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات.

فيما كشف موقع "sebastian srur" عن موقف المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو من مغادرة نادي اتحاد جدة السعودي في نهاية الموسم الحالي.

ووقع جاياردو في نوفمبر الماضي عقدا حتى يونيو 2025، لكن المدرب الأرجنتيني يتعرض لضغوط هائلة مع تراجع نتائج فريق اتحاد جدة.

حقيقة رحيل جاياردو

وأوضح الموقع أن جاياردو لا ينوي مغادرة اتحاد جدة في نهاية الموسم الحالي.

وخسر اتحاد جدة تسع مرات، وتعادل ثلاث مرات، وفاز 14 مرة في 26 مباراة مع المدرب غاياردو.

وودع الاتحاد مع جاياردو من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وخسر 1/4 أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

وسيلعب اتحاد جدة مع الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وهذه المواجهة السادسة بينهما الموسم الحالي.

وفي المواجهات الخمس السابقة فاز الهلال فيها جميعا.

ويتأخر الاتحاد، بطل الموسم الماضي، بـ 30 نقطة عن الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي مع لعب الاتحاد مباريات أكثر.