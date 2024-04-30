محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشأن دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بسبب غزة

أعرب رئيس محكمة العدل الدولية في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا، اليوم الثلاثاء، عن قلق المحكمة من ظروف الحياة الكارثية في غزة، مشيرا إلى أن المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية، خلال جلسة إصدار قرار بشأن دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة تستعملها في غزة، لا اختصاص لنا بفرض تدابير مؤقتة بشأن صادرات السلاح الألمانية لإسرائيل.

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وأشارت محكمة العدل الدولية إلي أن 15 دولة قالت إنه ليس للمحكمة أن تتخذ قرارا بشأن تنفيذ دعوى نيكاراجوا.

انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية

وكانت نيكاراجوا - الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى - قد طلبت من محكمة العدل الدولية في لاهاي، فرض إجراءات طارئة، حتى تتوقف برلين عن تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وانتقدت نيكاراجوا ألمانيا لدعمها لإسرائيل، معتبرة أن تقديم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية، مع تقديم المساعدة لغزة في الوقت نفسه «أمر مؤسف وينم عن احتقار».

كما طلبت نيكاراجوا 5 إجراءات مؤقتة، أبرزها أن تعلق ألمانيا مساعداتها لإسرائيل، وخصوصا العسكرية، بما في ذلك المعدات العسكرية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 34488 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، 77643 إصابة، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم