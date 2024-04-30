بعد أمريكا، محلل سياسي يكشف موعد اشتعال الجامعات الأوروبية ضد الاحتلال الإسرائيلي

كشف نضال منصور، المحلل السياسي، موعد اشتعال الجامعات الأوروبية دعما لغزة على غرار ما يحدث في أمريكا من مواجهات شرسة بطلها الأول الطلبة في الجامعات.

وأوضح منصور أن انتفاضة الجامعات الأمريكية ستكون الشرارة لاحتجاجات مشابهة في أوروبا، وقد بدأت فعلا بداية ذلك في بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، مؤكدا أن حملات القمع الممنهجة للأصوات الطلابية لن تنجح.

وأضاف أن الشباب في هذه الأعمال أول من استخلص أهم الدروس بعد أكثر من 6 أشهر على العدوان على غزة وأدرك أن القناع المزيف لدولة الاحتلال الإسرائيلي سقط، وجرائمها لا يجب أن تمر.

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واختتم: الشباب والشابات في كل مدن العالم عرفوا الحقيقة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، والرواية الإسرائيلية التي تقدم نفسها كضحية لمعاداة السامية بضاعة لم يعد أحد يشتريها.

واستدعت جامعة كاليفورنيا شرطة لوس أنجلوس من جديد لمنع الصدام بين معتصمين معارضين للحرب على غزة ومؤيدين لإسرائيل.

فض اعتصام المحتجين في جامعة كولومبيا الأمريكية

من ناحية أخرى قالت رئيسة جامعة كولومبيا في نيويورك نعمت شفيق، إنها تحث المحتجين على فض اعتصامهم، والبحث عن حلول سريعة للأزمة.



وزعمت نعمت شفيق أن الجامعة ليس لديها أي نية لقمع التعبير أو القمع في الاحتياج السلمي، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة “الجزيرة”.



وتابعت: نحث الموجودين في الاعتصام على التفرق طوعا ونتشاور مع مجموعة أوسع في مجتمعنا لإنهاء الأزمة.

وسبق أن أشعلت نعمت شفيق حالة من الغضب الشديد في أروقة أعرق الجامعات الأمريكية، هي جامعة كولومبيا، بسبب رفضها لمظاهرة الطلبة ضد الاحتلال الإسرائيلي، دفاعًا عن غزة.

نعمت شفيق تخمد مظاهرات طلبة جامعة كولومبيا

وحاولت نعمت شفيق إخماد مظاهرات الطلبة الأمريكيين المتضامنين مع غزة ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لكن المظاهرات اشتعلت في جامعة كولومبيا، ولم تكن رئيسة الجامعة تدرك أن محاولة إخماد المظاهرات ومطالبتها باعتقال الطلبة الداعمين لغزة، سيشعل طلبة وأساتذة الجامعات الأمريكية الكبرى، الذين انطلقوا في تظاهرات وإضرابات لدرجة أن الدراسة في معظم جامعات الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت شبه معطلة.



وأغلقت عدد من الجامعات الأمريكية، ومنها جامعة كولومبيا أبوابها في وجه الطلبة، وتحولت إلى الدراسة عن بعد، بعد قيام نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا بفصل 15 طالبا من المطالبين بوقف حرب الإبادة في غزة، واعتقال عشرات الطلبة، كما اعتقلت الشرطة الأمريكية الطلبة المتظاهرين في جامعة نيويورك، بعد اشتعال الأوضاع في جامعة كولومبيا.