روحانيات فرقة الإنشاد فى حفل على مسرح معهد الموسيقى

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، فى الثامنة والنصف من مساء الجمعة المقبل الموافق 3 مايو، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

حفل فرقة الإنشاد الديني

‏يتضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال الروحانية التى وضعها كبار المؤلفين منها موكب النور، التعطيرة، البردة الشريفة، ألفين صلاة على النبي، خليك مع الله، النبى عربى، يا ختام الأنبياء، إلهى ما أعظمك، إروي لى، على باب سيدنا النبى، لاجل النبى، طالما اشكو غرامى، يا رسول الله أجرنا ، أسماء الله الحسنى وغيرها.. أداء بلال مختار، أحمد حسن، أشرف زيدان، سماح عباس، محمد نشأت، محمد الجزار وطه حسين.

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فرقة الإنشاد الديني

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني.

وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا فى مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.