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انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق اليوم

انعقاد الاجتماع الدورى
انعقاد الاجتماع الدورى لمجلس جامعة الزقازيق،فيتو

عقد مجلس جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ إبريل ٢٠٢٤ اجتماعه الدورى بجلسته رقم  ٥٧٥  برئاسة الدكتور.خالد الدرندلى رئيس الجامعة، وبحضور كل من الدكتورعاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورإيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورهلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، والسادة عمداء ووكلاء الكليات.

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تسكين أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المساعدين 

وافق المجلس على القرار الجمهورى الذى صدر بتعيين الدكتور نصر عبدالوهاب عميدًا لكلية الطب البيطرى لفترة ثانية، وتكليف الدكتور حمدى المحروقى للقيام بأعمال عميد كلية التربية، متمنيًا لهما دوام التوفيق والسداد لخدمة العملية التعليمية والبحثية والمجتمع وقد وافق المجلس ايضا على تسكين  أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المساعدين الحاصلين على اللقب العلمي وعددهم ٥٤ حيث حصل  ٣٠على درجة أستاذ، بالإضافة إلى  ٢٤ أستاذا مساعدا ، كما قدم  مجلس الجامعة التهانى  للأخوة المسيحيين من الحضور بالمجلس بمناسبة عيد القيامة المجيد داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصر قيادةً وجيشًا وشعبًا بالخير وأن يوفق بلادنا بمزيد من التقدم بما ينمى أواصر المحبة بين جموع الوطن الواحد.

انعقاد مجلس الجامعة-فيتو 

تعديلات لوائح الكليات بما يتوافق مع التحول الحادث

 كما استعرض مجلس جامعة الزقازيق تعديلات لوائح الكليات بما يتماشى مع التحول لنظام الساعات المعتمدة وذلك بناءًا على اللوائح الوزارية الاسترشادية وتقرير اللجان المشكلة الخاصة بالكليات وبعد أخذ رأى لجان القطاعات المختصة وعرض تلك المقترحات على المجلس الأعلى للجامعات لموافقته عليها، كتعديل بعض مواد اللائحة الدراسية بكلية الآداب - برنامج الخرائط والمساحة ونظم المعلومات الجغرافية بمرحلة الليسانس، وبرنامج إعداد معلمي مرحلة رياض الأطفال بكلية التربية للطفولة المبكرة، وأيضًا إجراء بعض التعديلات على اللائحة الداخلية بكلية الحقوق لمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة. 

جودة البحوث العلمية المصرية 

وأقر المجلس تقديم مسارًا اختياريًا ليس بديلًا عن المسار التقليدى لتقديم رسائل الماجستير والدكتوراة بما يسهم فى الإرتقاء بجودة البحوث العلمية المصرية عبر النشر فى دوريات عالمية وتوسيع انتشار الإنتاج الفكرى المصرى عالميًا، وبما يتماشى مع طبيعة الأقسام الموجودة بكل كلية، وذلك بناءًا على موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٨ وذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى ٢٠٣٠ والتى تؤكد المرجعية الدولية للتعليم العالى والبحث العلمي،

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إضافة وحدة ربط الجامعة بالصناعة 

وخلال اجتماع  المجلس، تم إقرار إضافة "وحدة ربط الجامعة بالصناعة" إلى مركز إدارة المشروعات، وذلك بهدف تطوير البرامج التعليمية والبحثية بما يخدم متطلبات سوق العمل، وإتاحة الوظائف التى قد تنتج من خلال قدرات ومهارات الباحثين والطلاب، إضافةً إلى إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالجامعة كما تقدم مجلس الجامعة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة الدكتورة عزه أحمد عبد الغفار أستاذ الفارماكولوجي بكلية الطب البيطرى، داعين المولى أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

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جامعة الزقازيق الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الرقاريق اجتماع مجلس الحامعة خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدراسات العليا والبحوث الدكتور هلال عفيفى امين عام الجامعة عميذ كلية التجارة

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