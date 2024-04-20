رئيس جامعة الزقازيق يناقش آخر تطورات الكتاب التفاعلي

عقد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اليوم، اجتماعًا لمناقشة آخر تطورات الكتاب التفاعلي بكلية التربية النوعية وبحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية، الدكتور عادل سرايا مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعى، ووكلاء الكلية الدكتور.أكمل شوقي، الدكتور.إيهاب عاطف والدكتور أحمد بديع، والدكتورة إيمان شعبان رئيس قسم تكنولوجيا التعليم، الدكتور.نجلاء سعيد مدير وحدة الكتاب التفاعلي بالكلية.

جانب من الاجتماع-فيتو

شرح مفصل للمقرر الدراسي

وخلال الاجتماع ناقش الدكتور خالد الدرندلى الآلية التي يقوم الطلاب من خلالها بالدخول علي المنصة والتعامل مع الكتاب من خلال فيديوهات تحتوي على شرح مفصل للمقرر الدراسي وكذلك كتاب مكتوب يتحكم الطالب في تكبير وتصغير حجم الخط من خلال لوحة التحكم هو كتاب تفاعلي بكل ماتحمله الكلمة من معنى، حيث يتم الإعداد في الوقت الحالي تمهيدًا لإمكانية فتحه وتصفحه من خلال الموبايل أو اللاب توب.كما أكد رئيس الجامعة علي أهمية مواكبة التكنولوجيا في إعداد المقررات الدراسية بالجامعة، مشيرًا الي أهمية الكتاب التفاعلي كنمط جديد يساعد على تحفيز الطلاب على التعلم باستخدام وسائل تعليمية أكثر تطورًا.

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مناقشة كافة الآليات المقترحة

ومن جانبه أشار الدكتور هانى حلمى عميد الكلية أنه تم مناقشة كافة الآليات المقترحة لتطبيق الكتاب التفاعلى خلال الفترة القادمة ، مضيفًا أنه قد تم تطبيقه على مقررات قسم تكنولوجيا التعليم بالاضافة إلى ٥٠ مقررًا من مقررات الكلية، علي أن يتم تجهيز بكل مقررات الكلية مع نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤

جانب من الاجتماع -فيتو

المجلس الأعلى للجامعات

وشهد رئيس جامعة الزقازيق فى وقت سابق الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة عين شمس. قدم المجلس العزاء للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وفاة شقيقه، داعين الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة كما قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة عين شمس برئاسة د.محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى

وجه وزير التعليم العالي بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية

كما وجه الوزير بضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، وكذلك ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، ودعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المُؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية بجميع أنحاء الجمهورية.