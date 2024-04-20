السبت 20 أبريل 2024
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اقتصاد

شعبة المواد الغذائية تعلن أسعار منتجات الزيوت بعد الانخفاضات الأخيرة 2024

انخفاض أسعار زيت
انخفاض أسعار زيت عافية وحلوة وهنادي وسلايت وسمن روابي، فيتو

 كشف حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة التموينية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن انخفاض أسعار منتجات شركة عافية، التي تشمل السمن والزيت، وبمقارنة أسعار منتجات عافية من الزيت والسمن ضمن القائمة الجديدة لشهر أبريل الجاري بأسعارها السابقة، فإن الأسعار انخفضت من 15 جنيهًا إلى 45 جنيهًا في العبوة. 

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أسعار عافية زيت في الأسواق، فيتو

 

أسعار زيت عافية ذرة وعباد بعد الانخفاض الجديدة في أبريل 2024

وعن أسعار زيت عافية  ذرة وعباد بعد الانخفاض الجديدة في أبريل 2024، فجاءت كالتالي:

أسعار زيت عافية ذرة بعد الانخفاض في أبريل 2024

بلغ سعر زيت عافية ذرة وزن 800 مل نحو 85 جنيهًا مقابل 100 جنيه سعره السابق للمستهلك.

بلغ سعر زيت عافية ذرة وزن 1.60 لتر نحو 165 جنيهًأ مقابل 200 جنيه سعره السابق للمستهلك.

بلغ سعر زيت عافية ذرة وزن 2.2 لتر نحو 220 جنيهًا مقابل  265 جنيهًا سعره السابق للمستهلك.

 أسعار زيت عافية بلس بعد الانخفاض الجديدة في أبريل 2024

بلغ سعر زيت عافية بلس وزن 800 مل نحو 80 جنيهًا مقابل 95 جنيهًا سعره السابق للمستهلك.

بلغ سعر زيت عافية بلس وزن 1.60 لتر نحو 150 جنيهًا مقابل 185 جنيهًا سعره السابق للمستهلك.

بلغ سعر زيت عافية بلس وزن 2.2 لتر نحو 205 جنيهات مقابل  250 جنيهًا سعره السابق للمستهلك.

 أسعار زيت عافية عباد بعد الانخفاض الجديدة في أبريل 2024

بلغ سعر زيت عافية عباد وزن 800 مل نحو 75 جنيهًا مقابل 88 جنيهًا سعره السابق للمستهلك.

بلغ سعر زيت عافية عباد وزن 1.6 لتر نحو 140 جنيهًا مقابل 170 جنيهًا.

بلغ سعر زيت عافية عباد وزن 2.2 لتر نحو 190 جنيهًا مقابل  233 جنيها.

 انخفاض في أسعار زيت عافية خلال أبريل 2024 الجاري

أسعار زيت سلايت ذرة بعد الانخفاض في أبريل 2024 للمستهلك

بلغ سعر زيت سلايت ذرة وزن 750 مل نحو 63 جنيهًا  مقابل 86 جنيهًا سعره السابق.

بلغ سعر زيت سلايت ذرة وزن 1.5 لتر نحو 145 جنيهًا مقابل 170 جنيهًا.

بلغ سعر زيت سلايت ذرة وزن 2.25 لتر نحو 215 جنيهًا مقابل 253 جنيهًا.

 أسعار سمن روابي وجنة بعد الانخفاض في أبريل 2024 الجاري، فيتو

أسعار زيت سلايت عباد بعد الانخفاض في أبريل 2024

بلغ سعر زيت سلايت عباد وزن 750 مل نحو 63 جنيهًا مقابل 74 جنيهًا.

بلغ سعر زيت سلايت عباد وزن 1.5 لتر نحو 123 جنيهًا مقابل 145 جنيهًا.

بلغ سعر زيت سلايت عباد وزن 2.25 لتر نحو  183 جنيهًأ مقابل 215 جنيهًا.

أسعار زيت حلوة بعد الانخفاض في أبريل 2024

بلغ سعر زيت حلوة عباد وزن 4.5 لتر نحو 360 جنيهًا.

بلغ سعر زيت حلوة وزن 700 مل نحو  50 جنيهًا.

بلغ سعر زيت حلوة وزن لتر نحو  65 جنيهًا.

بلغ سعر زيت حلوة وزن 2.25 لتر نحو 142 جنيهًا.

بلغ سعر زيت حلوة وزن 4.5 لتر نحو  284 جنيهًا.

أسعار زيت هنادي بعد الانخفاض في أبريل 2024

بلغ سعر زيت هنادي وزن 700 مل نحو  50 جنيهًا.

بلغ سعر زيت هنادي وزن لتر نحو  65 جنيهًا.

بلغ سعر زيت هنادي وزن 2.1 لتر نحو 135 جنيهًا.

انخفاض أسعار زيت عافية وحلوة وهنادي وسلايت وسمن روابي، فيتو

أسعار منتجات السمن خلال بعد الانخفاض خلال شهر أبريل 2024

أما أسعار منتجات السمن خلال بعد الانخفاض خلال شهرأبريل 2024 فجاءت كالتالي:

بلغ سعر سمن روابي / جنة ظرف وزن 350 جرامًا نحو 38 جنيهًا.

بلغ سعر سمن روابي / جنة ظرف وزن 55 جرامًا نحو 7 جنيهات.

بلغ سعر سمن روابي / جنة وزن 700 مل نحو 72 جنيهًا.

بلغ سعر سمن روابي قشطة / جنة النيوزيلندي وزن 700 مل نحو 72 جنيهًا.

بلغ سعر سمن روابي / جنة وزن 1.5 كجم نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر سمن روابي قشطة / جنة النيوزيلندي وزن 1.5 كجم نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر سمن روابي / جنة وزن 2.5 كجم نحو 224 جنيهًا.

بلغ سعر سمن روابي قشطة / جنة النيوزيلندي وزن 2.5 كجم نحو 224 جنيهًا.

بلغ سعر سمن شمس باكيت وزن 700 مل نحو 62 جنيهًا.

بلغ سعر سمن شمس باكيت وزن 1.45 كجم نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر سمن بنت البلد وزن 1.45 كجم نحو 125 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو زبدة جنة مكس نحو 105 جنيهات.

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شعبة المواد الغذائية: 20٪ انخفاضًا في أسعار زيت عافية وسمن روابي

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بزيادة تصل لـ 50 جنيهًا، ارتفاع أسعار زيت عافية وحلوة وسلايت وسمن روابي وجنة

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