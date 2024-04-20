السبت 20 أبريل 2024
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اقتصاد

بقيمة تصل لـ 33 جنيهًا، انخفاض أسعار سمن الهانم والساقية وزيت قلية وهلا بالأسواق

انخفاض أسعار سمن
انخفاض أسعار سمن الهانم والساقية وزيت قلية وهلا، فيتو

انخفاض أسعار سمن الهانم والساقية وزيت قلية وهلا بالأسواق، أعلن حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شركة أرما للصناعات الغذائية  أرسلت للتجار قائمة جديدة بانخفاضات تطبق من أبريل 2024، بتخفيضات نحو 2% في أسعار سمن الهانم وسمنة الساقية، إضافة إلى زيت قلية وهلا.

تصل لـ 33 جنيهًا، انخفاض أسعار سمن الهانم والساقية وزيت قلية وهلا بالأسواق

وبمقارنة  أسعار سمن الهانم والساقية وزيت قلية وهلا بعد التخفيضات في أبريل الجاري مقارنة بسعرها السابق في مارس 2024، نجد أن أسعار السمن والزيت انخفضت انخفاضات تراوحت ما بين جنيه و33 جنيهًا للمستهلك حسب وزن العبوة.

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انخفاض أسعار سمن الهانم والساقية وزيت قلية وهلا بالأسواق، فيتو

أسعار سمن الهانم بعد الانخفاض في أبريل الجاري

وجاءت أسعار سمن الهانم بعد الانخفاض في أبريل الجاري كالتالي:

بلغ سعر سمن الهانم 55 جرامًا في 36 عبوة نحو 199 جنيهًا للتجزئة والعبوة بـ6 جنيهات للمستهلك.

بلغ سعر سمن الهانم 350 جرامًا في 12 عبوة نحو 392 جنيهًا للتجزئة والعبوة  بـ 36 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر سمن الهانم 650 جرامًا في 6 عبوات نحو 350.4 جنيه للتجزئة والعبوة بـ 63 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر سمن الهانم 650 جرامًا في 12 عبوة نحو 700 جنيه للتجزئة والعبوة بـ 63 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر سمن الهانم 1.5 كيلو في 4 عبوة نحو 498.8 جنيه للتجزئة والعبوة بـ 132 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر سمن الهانم 2.5 كيلو في 4 عبوة نحو 827 جنيهًا للتجزئة والعبوة بـ 216 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر سمن الهانم 4.25 كيلو نحو 344.5 جنيه للتجزئة والعبوة بـ 365 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر سمن الهانم 11 كيلو نحو 901.6 جنيه للتجزئة والعبوة بـ 915 جنيهًا للمستهلك.

انخفاض أسعار سمن الهانم والساقية وزيت قلية وهلا بالأسواق، فيتو

أسعار سمن الساقية بعد الانخفاض في أبريل الجاري

وجاءت أسعار سمن الساقية بعد الانخفاض في أبريل الجاري كالتالي:

بلغ سعر سمن الساقية وزن 750 جرامًا في 6 عبوات نحو 380.2 جنيه للتجزئة والعبوة بـ 68 جنيهًا للمستهلك

بلغ سعر سمن الساقية وزن 1.450 كيلو في 6 عبوات نحو 692.9 جنيه للتجزئة والعبوة بـ 122 جنيهًا للمستهلك.

أسعار سمن الطازة بعد الانخفاض في أبريل الجاري

وجاءت أسعار سمن الطازة بعد الانخفاض في أبريل الجاري كالتالي:

بلغ سعر سمن الطازه وزن 11 كيلو  نحو 882 جنيهًا للتجزئة والعبوة للمستهلك بـ 915 جنيهًا.

أسعار زيت قلية بعد الانخفاض في أبريل الجاري

وجاءت أسعار زيت قلية بعد الانخفاض في أبريل الجاري كالتالي:

بلغ سعر زيت قليه وزن  700 مل في 12 عبوة نحو 578.2 جنيه للتجزئة وللمستهلك العبوة بـ 50 جنيهًا.

بلغ سعر زيت قليه وزن لتر في 12 عبوة نحو 766.4 جنيه للتجزئة وللمستهلك العبوة بـ 66 جنيهًا.

بلغ سعر زيت قليه  وزن 2.1 لتر في 4 عبوات نحو 519.4 جنيه للتجزئة وللمستهلك العبوة بـ 135 جنيهًا.

بلغ سعر زيت قليه  وزن 4.5 لتر في 4 عبوات نحو 1102 جنيه للتجزئة والعبوة للمستهلك بـ 287 جنيهًا.

أسعار زيت هلا بعد الانخفاض في أبريل الجاري

وجاءت أسعار زيت هلا بعد الانخفاض في أبريل الجاري كالتالي:

بلغ سعر زيت هلا  وزن 500 ملل في 12 عبوة نحو 488 جنيهًا للتجزئة 43 جنيهًا سعر العبوة للمستهلك

بلغ سعر زيت هلا  وزن 750 ملل في 12 عبوة نحو 711.5 جنيه للتجزئة و63 جنيهًا سعر العبوة للمستهلك.

بلغ سعر زيت هلا  وزن 1.5 لتر في 6 عبوات نحو 700.7 جنيه للتجزئة و123 جنيهًا سعر العبوة للمستهلك.

بلغ سعر زيت هلا  وزن 2.5 لتر في 6 عبوات نحو 692.4 جنيه للتجزئة و183 جنيهًا سعر العبوة للمستهلك.

بلغ سعر زيت هلا  وزن 4.5 لتر في عبوتين نحو 753.6 جنيه للتجزئة و400 جنيه سعر العبوة للمستهلك.

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انخفاض سعر سمن الهانم والساقية وزيت قلية وهلا، وهذه أسعارها بعد التطبيق

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شعبة المواد الغذائية تعلن ارتفاع أسعار سمن الهانم والساقية وزيت قلية وهلا

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