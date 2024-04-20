السبت 20 أبريل 2024
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اقتصاد

تراجع يصل لـ 145 جنيهًا، ننشر أسعار زيت وسمن وزبدة كريستال والممتاز

أسعار زيت وسمن وزبدة
أسعار زيت وسمن وزبدة كريستال والممتاز بعد الانخفاض، فيتو

أسعار زيت وسمن وزبدة كريستال والممتاز بعد تطبيق الانخفاض، أعلنت شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تطبيق انخفاضات في أسعار زيت وسمن وزبدة كريستال، وأسعار زيت الممتاز بدءا من اليوم السبت 20 أبريل 2024.

 تراجع يصل لـ 145 جنيهًا 

 بمقارنة قوائم أسعار زيت وسمن وزبدة كريستال والممتاز بعد تطبيق الانخفاض في أبريل،  بأسعارها في مارس الماضي، يتضح أن هناك انخفاضات تتراوح ما بين جنيه و145 جنيهًا في العبوات حسب الوزن. 

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أسعار زيت وسمن وزبدة كريستال والممتاز بعد الانخفاض

وعن أسعار زيت وسمن وزبدة كريستال بعد تطبيق الانخفاض فضلًا عن سعر زيت الممتاز في الأسواق، فجاءت كالتالي:

 

أسعار زيت وسمن وزبدة كريستال والممتاز بعد الانخفاض، فيتو

 

أسعار سمن كريستال بعد تطبيق الانخفاض في الأسواق

انخفضت أسعار سمن كريستال وزن 55 جرامًا إلى 6.5 جنيه للمستهلك.

انخفضت أسعار سمن كريستال وزن 350 جرامًا إلى 38 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار سمن كريستال وزن 700 جرام إلى 72 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار سمن كريستال وزن كيلو إلى 96 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار سمن كريستال وزن 1.5 كيلو إلى 142 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار سمن كريستال وزن 2.5 كيلو إلى 224 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار سمن كريستال وزن 5 كيلوات إلى 378 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار سمن كريستال وزن 11 كيلو إلى 955 جنيهًا للمستهلك.

 

أسعار زيت كريستال ذرة بعد تطبيق الانخفاض في الأسواق

انخفضت أسعار زيت كريستال ذرة وزن 0.75 لتر إلى 83 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار زيت كريستال ذرة وزن 0.8 لتر إلى 88 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار زيت كريستال ذرة وزن 1.6 لتر إلى 168 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار زيت كريستال ذرة وزن 2.2 لتر إلى 220 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار زيت كريستال ذرة وزن 3.5 لتر إلى 347 جنيهًا للمستهلك.

 

أسعار زيت وسمن وزبدة كريستال والممتاز بعد الانخفاض، فيتو

 

أسعار زيت كريستال عباد بعد تطبيق الانخفاض في الأسواق

انخفضت أسعار زيت كريستال عباد وزن 0.8 لتر إلى 75 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار زيت كريستال عباد وزن 1.6  لتر إلى 140 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار زيت كريستال عباد وزن 2.2  لتر إلى 190 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار زيت كريستال عباد وزن 5 لترات إلى 425 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار زيت كريستال عباد وزن 10 لترات إلى 845 جنيهًا للمستهلك.

أسعار زبدة كريستال بعد تطبيق الانخفاض في الأسواق

انخفضت أسعار زبدة كريستال وزن كيلو إلى 105 جنيهات للمستهلك.

انخفضت أسعار زبدة كريستال وزن 500 جرام إلى 53 جنيهًا للمستهلك.

أسعار زيت ممتاز بعد تطبيق الانخفاض في الأسواق

انخفضت أسعار زيت ممتاز  وزن 0.7  لتر إلى 50 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار زيت ممتاز وزن  لتر إلى 66 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار زيت ممتاز وزن  2.5 لتر إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

 

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انخفاض أسعار زيت وسمن كريستال وهذه قائمة بالأسعار بعد التطبيق

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شعبة المواد الغذائية تعلن أسعار منتجات الزيوت بعد الانخفاضات الأخيرة 2024

 

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