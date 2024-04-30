محافظ قنا يوافق على تخصيص 330 فدانا لاستغلالها في مشروعات زراعية

وافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على تخصيص مساحة 330 فدانا يتم استغلالها في مشروعات زراعية لصالح محافظة قنا خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ،والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة، وأحمد أبوالمجد مديرعام الادارة العامة للشؤن القانونية بالمحافظة، حمدي حسين مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، وعبدالرحيم محمد مدير ادارة الاستثمار، وشاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

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تحقيق الأمن الغذائي

ومن جانبه قال محافظ قنا، إن الدولة تحرص على استكمال خطتها بالاهتمام بالقطاع الزراعى، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة، من خلال استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية والحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة وإحتوائية، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمراة والشباب وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية

توفير الغذاء الامان للمواطنين

وأضاف الداودي، أن المحافظة تسعي لتوفير الغذاء الامان للمواطنين، باسعار مخفضة، من خلال طرح منتجات مشروعات الأمن الغذائي التابعة للمحافظة بمنافذ البيع المنتشره بجميع مراكز ومدن المحافظة.