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رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الزهور الأول احتفالا بأعياد الربيع (صور)

معرض الزهور بجامعة
معرض الزهور بجامعة بنها، فيتو

  افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض الزهور في نسخته الأولى، والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع.

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 جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية  ، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي،  والدكتور الشحات منصور عميد كلية الحقوق الأسبق، والدكتور أحمد سعيد الأستاذ بكلية الزراعة بمشتهر، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه  أجنحة المعرض التي ضمت العديد من نباتات الزهور المختلفة والمتنوعة والأشكال المتناسقة من الورود الطبيعية، والشتلات من منتجات كلية الزراعة بمشتهر وبمشاركة عدد من العارضين.

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معرض الزهور بجامعة بنها 
وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بتنظيم المعرض، مؤكدا أن إقامة تلك الفعاليات تساهم فى خلق جيل واعى من الشباب مدرك لأهمية الزراعة وإنتاج الزهور والنباتات للمحافظة على البيئة وتجميلها.


من جانبه أضاف الدكتور السيد فوده أن الهدف من المعرض هو تنمية الذوق العام للطلاب، وتسويق وبيع منتجات المعرض إلى مجتمع الجامعة والمجتمع الخارجى بأسعار مناسبة.

 

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اخبار جامعة بنها بنها القليوبية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

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