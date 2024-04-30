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حوادث

السجن 10 سنوات لـ عامل قتل شقيقته في أسيوط

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات أسيوط، بالسجن المشدد 10 سنوات  لعامل  بتهمة قتل شقيقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العزيز علي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم رضا نائب رئيس المحكمة وأحمد محمد نصر عضو المحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد.

السجن 10 سنوات لـ عامل قتل شقيقته في أسيوط

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من مستشفى صدفا المركزي بوصول إيمان. ر. ف ”23 عاما، مصابة بجرح قطعي بالبطن وآخر بالساعد الأيمن وتوفيت خلال تلقي العلاج.

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وتوصلت تحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها“ أحمد. ر. ف ”30 عاما، عامل، وأشارت التحريات إلى وقوع مشاجرة بين المتهم ووالدتهم“ أحلام. ف. ص؛ تطور الأمر إلى قيام المتهم بإحضار سلاح أبيض سكينا للتعدي على والدتهما وأثناء ذلك تدخلت المجني عليها لفض الشجار بينهما مما أسفر عن إصابتها والتي أودت بحياتها.

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وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسه وإحالته للمحاكمة.

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محكمة جنايات أسيوط قتل شقيقته الأجهزة الأمنية

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