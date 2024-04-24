السجن 5 سنوات لسائق خطف طالبا واعتدى عليه داخل مدرسة بالعامرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة،بمعاقبة المتهم " ع.ال.ح" سائق بالسجن لمدة 5 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بخطف والتعدي على المجني عليه " ي.ر.ع" طالب داخل إحدى حارات مدرسة بالعامرية.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح ابو رزقة، والمستشار زين العابدين عبد المنصف حسن، والمستشار حسام علي عبد الشكور عبد الله، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي

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تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 31251 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول،يفيد ببلاغ ضد المتهم بخطف المجني عليه بالإكراه، بدائرة القسم والتعدي عليه داخل مدرسة.

وتبين من التحقيقات،انه حال سير المجني عليه " ي.ر.ع" طالب،بالطريق العام إستوقفه المتهم " ع.ال.ح" سائق، طالبا منه معاونته في نقل بعض الأغراض داخل إحدي المدارس بدائرة القسم، فلبي طلبه ودخل رفقته لمساعدته، وعند وصولهم الي أحدي الغرف بالمدرسة، حتي كتم المتهم انفاس المجني عليه بيده مهددا إياه بقتله، وذلك بغرض التعدي عليه، وعقب ذلك قام المجني عليه بابلاغ أسرته التي حررت محضر ضد المتهم، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية،التي أصدرت حكمها.