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حوادث

السجن 5 سنوات لرئيس حي السلام السابق لاتهامه بالرشوة

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

قضت محكمة شمال القاهرة  بالسجن لمدة 5 سنوات لرئيس حي السلام ثان السابق، ومهندس تنظيم، لاتهامهما بتلقي 150 ألف جنيه على سبيل “الرشوة "، وغرامة 150 ألف جنيه والعزل من الوظيفة. 

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وأمرت نيابة شرق القاهرة من قبل بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على هواتف المتهمين، وفحص المكالمات التي أثبتت حصولهما على رشاوى أخرى، كما أمرت النيابة، بسرعة التحريات حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية من الحي وفحص قطعة الأرض وإثبات ما إن كانت مخالفة أم لا.

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وقال رئيس الحي في التحقيقات، إن صاحب قطعة الأرض كان يتردد على الحي لبناء سور يلف حول قطعة الأرض الخاصة به بالكامل، لكن البناء في هذه المنطقة كان مخالفًا لاشتراطات البناء.

وأضاف، المتهم أنه رغم توضيح مخالفة البناء بشأن قطعة الأرض تلك، إلا أن صاحبها كان يتردد على الحي ليحصل على إذن بالبناء، وحينها أرسلت له مهندسا من الحي يبلغه بأنه يستطيع البناء مقابل (مائة وخمسون ألف جنيه).

وقال مهندس بحي السلام الثاني، (المتهم الثاني في واقعة مساومة صاحب قطعة أرض على تلقي «رشوة» مقابل البناء)، أمام النيابة العامة، إنه بالفعل تقابل مع رئيس الحي الذي أخبره بمعاينة قطعة أرض التى يريد صاحبها بناء سور عليها، مشيرًا إلى أنه أخبره بأنها مخالفة لاشتراطات البناء.

وتابع: «اتفقا على مساومة صاحب قطعة الأرض على (مائة وخمسون ألف جنيه) والسماح له بالبناء، على أن تكون «الرشوة» مناصفة بيننا»، مضيفا: «إلا أن صاحب الأرض رفض المساومة وأبلغ عنا».

وكانت الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من أحد المواطنين، يشتكي من تعرضه للمساومة من قبل رئيس حي ومهندس طلبا «رشوة» مقابل السماح له ببناء سور حول قطعة أرضه.

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