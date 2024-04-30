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رياضة

ميتروفيش وحمد الله يقودان كلاسيكو الهلال والاتحاد بنصف نهائي كأس الملك السعودي

اتحاد جدة والهلال،
اتحاد جدة والهلال، فيتو

كلاسيكو الاتحاد والهلال، يشهد ملعب "الجوهرة المشعة" موقعة نارية بين الاتحاد وضيفه الهلال في نصف نهائي الكأس الملك السعودي مساء اليوم الثلاثاء.

 

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال

 ومن المتوقع أن يدخل الاتحاد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: فواز الصقور - أحمد حجازي - سعد الموسى - زكريا هوساوي.

الوسط: فيصل الغامدي - عوض الناشري - نجولو كانتي - جوتا - رومارينهو.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد

بينما يأتي تشكيل الهلال المتوقع كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - محمد البريك.

الوسط: سلمان الفرج - روبن نيفيز - ميشال ديلجادو - مالكوم - سافيتش.

الهجوم: ألكسندر ميتروفيش. حمد الله
 

ويشهد الكلاسيكو، غياب أسماء بارزة في كلا الجانبين بسبب الإصابة؛ حيث يفتقد "العميد" لخدمات الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي فابينهو للإصابة.

بينما يفتقد "الزعيم" خدمات قائده سالم الدوسري، والبرازيلي لودي للإصابة أيضا. 

 

ويضم فريق اتحاد جدة السعودى المحترف ضمن الدولي المصري أحمد حجازي

موعد كلاسيكو الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 

ويستقبل ملعب الجوهرة المشعة كلاسيكو جديد للكرة السعودية والذي سيجمع بين الاتحاد والهلال، في التاسعة مساء اليوم في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 على استاد الملك عبدالله الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 

 ويمكنك متابعة مباراة الاتحاد والهلال عبر قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق فارس عوض وهي صاحبة حقوق بث المسابقات السعودية المحلية هذا الموسم. 

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ويأتي ضبط ترددها على النحو التالي:

تردد SSC sports على القمر الصناعي النايل سات
تردد القناة: 12523
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
تردد SSC sports على القمر الصناعي عرب سات
تردد القناة: 12417
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كأس الملك، تأكد غياب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، من المشاركة أمام الهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن كريم بنزيما خارج حسابات الجهاز الفني لنادي اتحاد جدة، بقيادة مارسيلو جاياردو، في مباراة الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد استمرار غيابه عن التدريبات الجماعية لفريق اتحاد جدة.

ويعاني بنزيما من إصابة في عضلة الساق اليسرى، أدت إلى غيابه عن مواجهة الشباب الماضية، والتي خسرها النمور بنتيجة 3-1.

ويعد البرازيلي رومارينيو هو الخيار الأبرز للتواجد خلال مباراة الفريق القادمة أمام نادي الهلال، حيث سيعتمد عليه المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو من أجل تعويض غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والذي تغيب عن السفر مع الفريق إلى الرياض.

وينتظر أن يشارك عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم بصفة أساسية بجوار رومارينيو مع تواجد الثنائي كانتي وفابينيو في وسط ملعب الفريق.


 ويتقابل الفائز في النهائي ضد المتأهل من نصف النهائي الآخر بين النصر والخليج.

تأهل الاتحاد والهلال لنصف النهائي

 وحجز فريق اتحاد جدة السعودي مقعده فى الدور نصف النهائى من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، بعدما تغلب على نظيره الفيصلي، بأربعة أهداف دون مقابل.

فيما تأهل نادي الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بفوزه على التعاون 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ويدخل الهلال مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما أصبح قريبا من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث يبتعد بالصدارة برصيد 80 نقطة، جمعها من 28 مباراة حيث فاز في 26 مواجهة وتعادل مرتين دون أن يتلقى أي هزيمة.

فيما يسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره بعدما تلقى مؤخرا هزيمة كبيرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام ضيفه فريق الشباب، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية"، ضمن مواجهات الجولة 29 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت تقارير صحفية ذكرت مؤخرا أن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفضت طلب نادي الاتحاد بشأن تأجيل مباراة الفريق أمام الهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، إن لجنة المسابقات أرسلت خطابًا رسميًا إلى الاتحاد، تضمن رفض الطلب الذي تقدم به النادي، بسبب مشاركة خمسة من لاعبيه مع المنتخب السعودي في كأس آسيا تحت 23 عامًا، الجارية حاليًا في الدوحة العاصمة القطرية.

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موعد كلاسيكو الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي والقنوات الناقلة

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