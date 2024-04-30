موعد كلاسيكو الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير السعودية مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي(كأس خادم الحرمين) مساء اليوم الثلاثاء.

ويضم فريق اتحاد جدة السعودى المحترف ضمن الدولي المصري أحمد حجازي

موعد كلاسيكو الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي

ويستقبل ملعب الجوهرة المشعة كلاسيكو جديد للكرة السعودية والذي سيجمع بين الاتحاد والهلال، في التاسعة مساء اليوم في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 على استاد الملك عبدالله الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي

ويمكنك متابعة مباراة الاتحاد والهلال عبر قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق فارس عوض وهي صاحبة حقوق بث المسابقات السعودية المحلية هذا الموسم.

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ويأتي ضبط ترددها على النحو التالي:

تردد SSC sports على القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد SSC sports على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12417

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كأس الملك، تأكد غياب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، من المشاركة أمام الهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن كريم بنزيما خارج حسابات الجهاز الفني لنادي اتحاد جدة، بقيادة مارسيلو جاياردو، في مباراة الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد استمرار غيابه عن التدريبات الجماعية لفريق اتحاد جدة.

ويعاني بنزيما من إصابة في عضلة الساق اليسرى، أدت إلى غيابه عن مواجهة الشباب الماضية، والتي خسرها النمور بنتيجة 3-1.

ويعد البرازيلي رومارينيو هو الخيار الأبرز للتواجد خلال مباراة الفريق القادمة أمام نادي الهلال، حيث سيعتمد عليه المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو من أجل تعويض غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والذي تغيب عن السفر مع الفريق إلى الرياض.

وينتظر أن يشارك عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم بصفة أساسية بجوار رومارينيو مع تواجد الثنائي كانتي وفابينيو في وسط ملعب الفريق.

ويشهد ملعب "الجوهرة المشعة" موقعة نارية بين الاتحاد وضيفه الهلال في نصف نهائي الكأس ويتقابل الفائز في النهائي ضد المتأهل من نصف النهائي الآخر بين النصر والخليج.

للمرة السادسة هذا الموسم يلتقي فريقا الاتحاد والهلال في مواجهة حاسمة في نصف نهائي كأس الملك السعودي.

سبق وأن التقى الفريقان في 5 مواجهات هذا الموسم بواقع مرتين في الدوري ومرتين في دوري أبطال آسيا، ومرة في نهائي كأس السوبر السعودي.

ونجح "الزعيم" في تحقيق الانتصارات في المواجهات الخمس، ويسعى "العميد" للرد على منافسة، وأيضا لكي ينقذ موسمه بتحقيق لقب بعد خروجه من المنافسة على كل الألقاب.

تأهل الاتحاد والهلال لنصف النهائي

وحجز فريق اتحاد جدة السعودي مقعده فى الدور نصف النهائى من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، بعدما تغلب على نظيره الفيصلي، بأربعة أهداف دون مقابل.

فيما تأهل نادي الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بفوزه على التعاون 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ويدخل الهلال مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما أصبح قريبا من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث يبتعد بالصدارة برصيد 80 نقطة، جمعها من 28 مباراة حيث فاز في 26 مواجهة وتعادل مرتين دون أن يتلقى أي هزيمة.

فيما يسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره بعدما تلقى مؤخرا هزيمة كبيرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام ضيفه فريق الشباب، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية"، ضمن مواجهات الجولة 29 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت تقارير صحفية ذكرت مؤخرا أن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفضت طلب نادي الاتحاد بشأن تأجيل مباراة الفريق أمام الهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، إن لجنة المسابقات أرسلت خطابًا رسميًا إلى الاتحاد، تضمن رفض الطلب الذي تقدم به النادي، بسبب مشاركة خمسة من لاعبيه مع المنتخب السعودي في كأس آسيا تحت 23 عامًا، الجارية حاليًا في الدوحة العاصمة القطرية.

التشكيل المتوقع لنادي لهلال

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جورجي جيسوس بتشكيلة مدججة بالنجوم على رأسهم حارس المرمى العملاق ياسين بونو، حيث سيأتي التشكيل المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: رينان لودي- على البليهي- كاليدو كوليبالي- سعود عبدالحميد.

في خط الوسط: روبين نيفيز- سيرجي سافيتش- ميشايل ديلجادو.

في خط الهجوم: سالم الدوسري- صالح الشهري- مالكوم أوليفيرا.

التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد

بينما من المتوقع أن يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الاتحاد بقيادة ماسيلو جاياردو، بتشكيلة قوية سيكون على رأسها نجولو كانتي، ويغيب عنها ريم بنزيمة نجم منتخب فرنسا، بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وسيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: حمد الله العليان، أحمد حجازي، لوز فيليبي، فواز الصقور.

في خط الوسط: جواو فيليبي، نجولو كانتي، حامد الغامدي، روماريو.

في خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرزاق حمد الله.