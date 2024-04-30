الثلاثاء 30 أبريل 2024
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أخبار مصر

اقتصادية قناة السويس توقع عقد مصنع للملابس الرياضية

المنطقة الاقتصادية
المنطقة الاقتصادية

شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم توقيع عقد منح حق انتفاع لمساحة 64 ألف متر لمشروع شركة تايلاندية للملابس الجاهزة (HiTech Apparel Co., Ltd)؛ حيث قام بتوقيع العقد وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، وواصون فيتاناكورن, الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور  ثانابوردى  جوثونج, القائم بأعمال سفير مملكة تايلاند؛ ويهدف التوقيع الذي يعد أول تعاون بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات التايلاندية؛ لإقامة مصنع ملابس رياضية بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (أبو خليفة) بإجمالي استثمارات تصل إلى 20 مليون دولار، ولتوفير 1500 فرصة عمل، ويعد المصنع المزمع إقامته أول مصانع الشركة التايلاندية بالشرق الأوسط وإفريقيا.

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وعلى هامش مراسم التوقيع أوضح وليد جمال الدين أن الشراكة الاستراتيجية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمملكة التايلاندية هي الأولى من نوعها، ما يعكس نجاح الجهود الترويجية للمنطقة الاقتصادية في الفترة الماضية، حيث تستهدف إقامة مجمع ملابس ومنسوجات عالمي في القنطرة غرب بالإسماعيلية، التي تعد منطقة صناعية واعدة نجحت في جذب استثمارات من دول مختلفة في مجالات متنوعة يأتي في صدارتها صناعة المنسوجات والملابس.

 أول تعاون اقتصادي مشترك بين البلدين

من جانبه أعرب واصون فيتاناكورن, الرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته بإنجاز أول تعاون اقتصادي مشترك بين البلدين, وأن اختيار الشركة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جاء نتيجة لما تشهده مصر من تطور مؤخرًا على أصعدة كثيرة خاصةً في ظل الحوافز التي تقدمها المنطقة الاقتصادية للمستثمرين، والموقع الاستراتيجي الذي تتميز به كمنفذ مهم للمنتجات الآسيوية للأسواق الأوروبية، وتعمل الشركة على تسريع وتيرة الأعمال بحيث يتم وضع حجر الأساس للمصنع في النصف الثاني من العام الجاري، على أن يبدأ التشغيل في النصف الثاني من عام 2025.

 

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