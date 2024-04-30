الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إهداء درع جامعة القناة لـ سهير أبو عيشة لبلوغها سن التقاعد

إهداء درع الجامعة
إهداء درع الجامعة للدكتورة سهير أبو عيشه، فيتو

أهدى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس درع الجامعة إلى الدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة، تقديرًا لجهودها وعملها الدؤوب، مقدمًا الشكر والتقدير لها، متمنيًا لها مزيدا من التوفيق والنجاح في حياتها القادمة. 

جامعة القناة تعلن مواعيد امتحانات الدراسات العليا لنهاية الفصل الدراسي الثاني 2023-2024

رئيس جامعة القناة: مستمرون في دعم مبادرة تنمية الريف المصري (صور)

جاء ذلك بالجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة قناة السويس رقم (451) والمنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 30 إبريل. 

اشادة بتأمين عام الجامعة

وخلال كلمته  أشاد الدكتور ناصر مندور بالدكتورة سهير أبو عيشه، مشيرًا إلى أنها تعمل على مدار ال24 ساعة بكل جد وإخلاص، مؤكدًا أن مشوارها تُوج بجهودها الملموسة خلال الاستعدادات لزيارة فخامة الرئيس السيسي للجامعة، والتي أظهرت خلالها التفاني في العمل والإخلاص الشديد. 

Advertisements

وأردف الدكتور ناصر مندور أنه تعامل مع ثلاث أمناء جامعة هم: هدى فرج، وخالد سويلم، والدكتورة سهير أبو عيشه جميعهم مشهود لهم بالكفاءة ولهم إسهاماتهم الواضحة في تأسيس صرح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية. 

إهداء درع الجامعة للدكتورة سهير أبو عيشه، فيتو 

وألمح رئيس الجامعة أن "سهير أبو عيشه" قيادة فريدة نسعى أن يحتذى بها الكثير ؛ من أجل تطوير وبناء جهاز إداري قوى للجامعة. 

ودعا الدكتور ناصر مندور أعضاء المجلس لتوجيه كلمة للدكتورة سهير أبو عيشه. 

الحرص على المصلحة العامة لمنتسبى الجامعة 

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن الدكتورة سهير أبو عيشه مشهود لها بالحرص على المصلحة العامة لمنتسبي الجامعة والشفافية التامة في التعامل. 

كما وصفها الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأنها تعمل بإخلاص وبحرص شديد على تيسير جميع الأموره بوجه بشوش. 

فيما قدم لها الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية درع الجامعة تقديرًا لجهودها مختزلا صفاتها الجميلة في صفتين القوة والأمانة. 

وتوالت كلمات الشكر، حيث أعلن الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية عن إقامة حفل خاص بالكلية لتكريم الدكتورة سهير أبو عيشه تقديرًا لمجهوداتها.  

ومن جانبه قال الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية أن الدكتورة سهير أبو عيشه حاصلة على الدكتوراه من كلية التربية على يد أساتذة إجلاء، مشيرًا إلى أنها جمعت بين حب الإداريين مع الحزم والجدية في العمل. 

هنئها الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة مؤكدًا أنها من أوفى الإدارين، وقمة في التعاون. 

ووجه الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب الشكر لها لتعاونها معه منذ أكثر من 10 سنوات،مؤكدًا أن هذا الإجماع على سماتها الشخصية أكبر دليل على نجاحها وتميزها. 

كما حرصت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري على تقديم الشكر للدكتورة سهير أبو عيشه على دعمها لمزرعة الكلية ومعالجة القصور في العمالة بها. 

ووصفتها الدكتورة نيفين جلال عميد كلية السياحة بالبشوشة الخلوقة التي جعلت من الرقي في العمل أسلوب الإدارة الناجحة. 

كما أشار الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية إلى تعاونها الدائم وانتهاجها سياسية الباب المفتوح، مشيرًا إلى أنها تركت بصمة كبيرة في عملها وفي قلوب الجميع. 

وحرصت "سهير أبو عيشه"، على توجيه الشكر لجميع القيادات الجامعية، مؤكدًة أن العمل الجماعي هو أساس النجاح والتقدم؛ لافته إلى تميز الجامعة بقيادتها الواعدة الرائدة، متمنيه للجامعة مزيد من الازدهار والتقدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة القناة جامعة قناة السويس امين عام الجامعة سن التقاعد الدكتور ناصر مندور الدكتورة سهير أبو عيشه درع الجامعة

مواد متعلقة

جامعة القناة تعلن مواعيد امتحانات الدراسات العليا لنهاية الفصل الدراسي الثاني 2023-2024

رئيس جامعة القناة: مستمرون في دعم مبادرة تنمية الريف المصري (صور)

إدراج جامعة قناة السويس ضمن الأفضل عالميًا في الطب بتصنيف QS البريطاني

رئيس جامعة القناة يُسلم شهادات برنامج التأهيل لشغل الوظائف القيادية (صور)

ads

الأكثر قراءة

بعد غضبهم من مدبولي، رسالة قوية من ساويرس للمصريين بشأن اللاجئين

أسعار الأسماك اليوم، البلطي والكابوريا يواصلان الانخفاض في مواجهة ارتفاع الجمبري

الدولار وصل لكام النهارده في البنك المركزي الثلاثاء 30 أبريل 2024

كتائب القسام توجه رسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين

فيتو تكشف أسباب بيان اتحاد الكرة الغامض، وأسرار تنشر لأول مرة

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 120 جنيها في سوق العبور

مدبولي يعلن عن مشروع استراتيجي مهم بالتعاون مع بيلاروسيا

قذفوه بالأحذية وحطموا سيارته، لحظة طرد سفير ألمانيا من جامعة في الضفة الغربية (فيديو)

منوعات

المزيد

أهدت ثوبًا للبابا يوحنا، وفاة أشهر مصممة لفساتين الزفاف في اليابان

بعد استجابته لعلاج السرطان، ملك بريطانيا يستأنف مهامه

قصة أول صورة رئيس أمريكي على الدولار

مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البلطي والكابوريا يواصلان الانخفاض في مواجهة ارتفاع الجمبري

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 120 جنيها في سوق العبور

صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد آسيا إلى 4.5% في 2024

المزيد
ads

انفوجراف

يعمل لـ 90 يوما فقط وتكلفته 320 مليون دولار.. الميناء الأمريكي العائم لتسريع إدخال المساعدات لغزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قطع تتابع صيام الكفارة بسبب الفطر للسفر؟ الإفتاء تجيب

في موسم حصاد القمح، كل ما تريد معرفته عن أحكام زكاة الذهب الأصفر

تفسير رؤية شخص مشهور فى المنام وعلاقته بقدوم السعادة والراحة للأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads