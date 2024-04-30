الثلاثاء 30 أبريل 2024
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سياسة

ندوة بحزب التجمع غدا عن النزاع الإيراني الإسرائيلي

حزب التجمع،فيتو
حزب التجمع،فيتو

حزب التجمع، يعقد حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع الندوة 101 من منتدى خالد محيى الدين غدا الأربعاء فى السادسة مساء بالمقر المركزى بميدان طلعت حرب تحت عنوان “النزاع الايرانى الاسرائيلى ومخاطر توسيع الصراع فى المنطقة”.

وأكد المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتثقيف  لـ حزب التجمع فى تصريح لفيتو  ان الندوة سوف تتناول عدد من المحاور الهامة والتى يأتى على رأسها اتساع رقعة الصراع فى المنطقة وامتداده من الساحة الفلسطينية الى جنوب لبنان والى الساحة الايرانية بضرب قنصليتها بسوريا ثم الرد الايراني بالاضافة الى المخاطر التى يمكن ان تترتب على اتساع نطاق الصراع فى حالة تنفيذ إسرائيل تهديداتها بضرب مناطق حيوية فى ايران ومنشآت عسكرية.

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المتحدثون بالندوة 

واضاف ان الندوة سوف تستضيف عدد من الخبراء منهم الدكتور على الحفنى أمين عام المجلس المصرى للشئون الخارجية والدكتور محمد محسن أبو النور رئيس المنتدى العربى لتحليل السياسات الإيرانية ويديرها الكاتب الاعلامى خالد الكيلانى. 

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