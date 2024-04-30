إغلاق القنصلية السعودية في الصين، اعرف السبب
أعلنت القنصلية العامة للسعودية في قوانجو، المواطنين والمقيمين السعوديين في الجمهورية الصينية، إغلاق أبوابها أمام الجمهور اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 1 مايو 2024م وحتى يوم الجمعة الموافق 3 مايو؛ وذلك تزامنًا مع إجازة رسمية في الصين.
استئناف العمل
وبينت القنصلية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنها تستأنف عملها يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024م.
الحالات الطارئة
ولفتت إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل عبر هاتف شؤون السعوديين بالقنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو، على رقم (008618998378131).
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