الثلاثاء 30 أبريل 2024
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خارج الحدود

إغلاق القنصلية السعودية في الصين، اعرف السبب

الصين، فيتو
الصين، فيتو

أعلنت القنصلية العامة للسعودية في قوانجو، المواطنين والمقيمين السعوديين في الجمهورية الصينية، إغلاق أبوابها أمام الجمهور اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 1 مايو 2024م وحتى يوم الجمعة الموافق 3 مايو؛ وذلك تزامنًا مع إجازة رسمية في الصين.

 

 

استئناف العمل

وبينت القنصلية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنها تستأنف عملها يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024م.

الحالات الطارئة

ولفتت إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل عبر هاتف شؤون السعوديين بالقنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو، على رقم (008618998378131).

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