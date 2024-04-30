أمريكا تناشد دول العالم وقف دعم طرفي الحرب في السودان
قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن واشنطن تناشد جميع الدول التوقف عن تقديم الدعم لطرفي الحرب في السودان.
ودعت توماس جرينفيلد، خلال تصريحات للصحفيين في نيويورك، قوات الدعم السريع إلى إنهاء حصارها على مدينة الفاشر، والتعهد بعدم الهجوم عليها، محذرة من "مذبحة واسعة النطاق" في الفاشر.
وأكدت ضرورة أن يسحب جميع الأطراف القوات العسكرية، وأن يمارس المجتمع الدولي بأسره الضغط في هذه اللحظة الحرجة.
وأضافت: "نعلم أن كلا الجانبين يتلقيان الدعم، سواء بالأسلحة أو غيرها، لتعزيز جهودهما لمواصلة تدمير السودان. نعم، تواصلنا في هذا الصدد مع الأطراف".
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