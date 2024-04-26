الجمعة 26 أبريل 2024
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محافظات

منخفض السودان يصل الأقصر ويتسبب في نشاط الرياح وتكاثر السحب (صور)

منخفض السودان يصل
منخفض السودان يصل الأقصر، فيتو

تجمعت السحب في سماء محافظة الأقصر مع نشاط الرياح، مما أدى إلى إثارة الرمال والأتربة. 

ورصدت بوابة فيتو تكاثر السحب ونشاط الرياح على محافظة الأقصر، والتي حذرت منها الأرصاد الجوية. 

 


 وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظهور السحب علي سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومن المتوقع أن تزداد خلال اليوم يصاحبها سقوط الأمطار، ويستمر نشاط الرياح على جنوب البلاد يكون مثيرا للرمال والأتربة.

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فرص أمطار جنوب البلاد

ولفت الأرصاد إلى أن  منخفض السودان هو السبب الرئيسي للأمطار التي تسقط على جنوب البلاد في فصل الربيع، كما ستشهده بعض المناطق خلال الثلاث الأيام القادمة؛ حيث الفرصة موجودة وقائمة  لسقوط الأمطار على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.


منخفض السودان  الموسمي

 وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن منخفض السودان ينشأ نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالي لسطح الأرض، مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة وخاصة شرق وجنوب السودان والحبشة.

وتابعت الأرصاد أن المنخفض غير حركي، ولكنه يمتد شمالا ويصل في بعض الأنحاء إلى بلاد الشام وأوروبا، يطلق عليه الباحثون عدة مسميات منها المنخفض الجوي الأثيوبى، ومنخفض الحبشة الجوي، ومنخفض البحر الأحمر.

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