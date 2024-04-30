عمرو يوسف يكسر سطوة الكوميديا في شباك أفلام العيد!

الفن وسنينه

لا شك أن موسم العيد -فطر أو أضحى- من المواسم المفضلة لدى المنتجين وصناع السينما والنجوم لطرح أفلامهم الجديدة بدور العرض، لما تلاقي هذه الأفلام التي تكون في وقت إجازات وفسح وترفيه من إقبال جماهيري كبير مقارنةً بباقي أوقات العام، حيث مازالت السينما ذات مكانة خاصة جدًا لدى أغلب فئات الجماهير.



وكم أعلنت أفلام عرضت في الأعياد عن مولد نجوم شباك جدد بتحقيقهم لإيرادات مرتفعة وقياسية والأمثلة على ذلك كثيرة، خاصةً مع نهاية حقبة التسعينيات وطوال سنوات الألفية الجديدة ولعل أحدث هذه الأمثلة موسم عيد الفطر الأخير والممتد حتى كتابة هذه السطور، حيث أفرز اسمين جديدين لنجوم الشباك بحصد فلميهما لإيرادات عالية، تصدرا بهما شباك التذاكر بمسافات بعيدة تمامًا عن باقي الأفلام المعروضة معهما، هما عمرو يوسف بفيلمه شقو، وهشام ماجد بفيلمه فاصل من اللحظات اللذيذة.

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أكشن عمرو يوسف يهزم أفلام الكوميديا

4 أفلام عرضت مع بداية موسم عيد الفطر وهي شقو، وفاصل من اللحظات اللذيذة، وع الماشي، وأسود ملون، وهو عدد قليل نسبيًا مقارنةً بمواسم سابقة، حصدت هذه الأفلام مجتمعة على مدار أقل من ثلاثة أسابيع حتى الآن نحو 115 مليون جنيه مصري، وهو رغم ذلك رقم جيد..

تصدرها لأول مرة الفنان عمرو يوسف بفيلم شقو بطولته مع النجمة الكبيرة يسرا ومحمد ممدوح وآمينة خليل ودينا الشربيني وعباس أبو الحسن، تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي محققًا أكثر من نصف إجمالي الإيرادات مجتمعة بما يقرب من 60 مليون جنيه، منها 9 ملايين و807 آلاف جنيه مصري بأحد أيام عيد الفطر، وهو أعلى إيراد يومي في التاريخ بعيد الفطر، والذي جنى فيه 28 مليون جنيه..

وهذا من المرات القليلة التي تتفوق فيها نوعية أخرى من الأفلام على أفلام الكوميديا، التي لطالما سيطرت على شباك التذاكر لسنوات طويلة خاصةً في موسم العيد تحديدًا، وبه يعود عمرو يوسف للسينما بعد 3 سنوات وللبطولات بعد ثمانية ولأول مرةً بطلًا في موسم عيد الفطر.



الفيلم من نوعية أفلام الأكشن والحركة والتشويق مستوحى من رواية الكاتب الأمريكي تشاك هوجان آمير اللصوص، ويدور حول مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة فيقعون في أزمات خطيرة تقودهم لأحداث مثيرة.

لحظات هشام ماجد اللذيذة

ثاني الأسماء التى أعلنت عن وجودها كأحد نجوم الشباك في عيد الفطر، نجم الكوميديا البارع هشام ماجد بفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، والذي تجاوزت إيراداته حتى الآن حاجز ال 44 مليون جنيه منهم 24 مليونًا في الأيام الخمسة الأولى لعرضه بالعيد، وهو أكبر رقم لأفلام هشام ماجد منذ صعوده للبطولة المطلقة بفيلمي حامل اللقب الذي لم يحقق سوى 10 ملايين جنيه وتسليم أهالي الذي حصد 30 مليونًا وذلك بعيدًا عن موسم عيد الفطر.



الفيلم كوميدي فانتازي رومانسي عن زوجين مهندس ومذيعة فقيرين يعيشان حياة تعيسة بائسة، فجأةً يتعرضان لحدث خيالي يقلب حياتهما وطفلهما الوحيد رأسًا على عقب؟! الفيلم تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي، وتشارك في البطولة هنا الزاهد مع محمد ثروت وبيومي فؤاد وضيوف الشرف طه دسوقي والمطرب محمود الليثي وغادة إبراهيم والطفل جان رامز.

تراجع على ربيع واستمرار بيومي في السقوط

أما عن باقي الفيلمين المعروضين في موسم العيد، فهما عالماشي، لعلي ربيع مع كريم عفيفي وصلاح عبد الله وآية سماحة ومحمد رضوان، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج محمد حمدي الخبيري.



وهو من النوع الكوميدي الفانتازي أيضًا، عن شاب يواجه أزمة صحية شديدة ومرض نادر يتطلب منه عدم التوقف مطلقًا عن المشي والحركة طوال الوقت وإلا تصبح حياته في خطر!

الفيلم تمثل إيراداته تراجعًا لأفلام على ربيع إذ لم تتجاوز ال 11 مليون جنيه في 20 يوم عرض، رغم بدايته القوية بتحقيق 9 ملايين جنيه في أول أسبوع له، قبل أن تشهد هذه الإيرادات انخفاضًا شديدًا بعد ذلك حيث جنى 127 ألف جنيه فقط منذ يومين! وكان أخر أفلام ربيع بعد الشر قد حقق 15 مليون جنيه في موسم عيد الفطر العام الماضي.



أخيرًا يأتي فيلم أسود ملون في ذيل قائمة أفلام عيد الفطر من حيث الإيرادات، فلم يصل بعد إلى 2,5 مليون من الجنيهات في 20 يوم عرض وحقق 17 ألف جنيه فقط منذ يومين!، ما يمثل فشلًا ذريعًا وسقوطًا مدويًا في شباك التذاكر لبطله بيومي فؤاد المستمر في التراجع والسقوط كبطل أول في الآونة الأخيرة، تشاركه رنا رئيس ومحمد كيلاني وميس حمدان وأحمد فتحي، تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان وإخراج حسن البلاسي.



ويدور في إطار كوميدي كذلك حول منظمة حفلات زفاف Wedding Planner تلجأ لطبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، للتخلص من أزمتها العاطفية فتقع في أزمات جديدة غريبة تغير مجرى حياتها!.