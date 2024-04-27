30 رسالة رمضانية لنجوم وصناع الدراما التليفزيونية

بعد انتهاء ماراثون الدراما التليفزيونية في شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا بالخير والبركات في الأعوام المقبلة إن شاء تعالى، وبعد أن استعرضنا حصاد أعمال هذا الشهر، وكشفنا من وجهة نظرنا عن الفائزين والذين لم يحالفهم التوفيق في كافة فروع العمل الفني.. التمثيل، الكتابة، الإنتاج، الإخراج، الموسيقى،الغناء، التصوير، الديكور إلى أخره..

الذين أبدعوا وتألقوا بصفة خاصة والذين لم يحالفهم الحظ ويكتب لهم التألق وإن كانوا قد اجتهدوا قدر استطاعتهم، فإننا رأينا أن نتمم هذا الحصاد ونستكمله بتوجيه 30 رسالة إلى نجوم وصناع هذه الدراما بعدد أيام الشهر الفضيل، بعضها يحمل ثناءًا وتشجيعًا وشكرًا والبعض الآخر يأتي في صورة عتاب رقيق قصده التوجيه والتنبيه والبناء.

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كبار المنتجين



1- من أهم وأكثر الأشياء الإيجابية في دراما رمضان 2024، وجود عملين تميزا بالإنتاج الضخم وغير المسبوق في الدراما التليفزيونية وهما الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، وإنتاج تامر مرسي 'سينرجي'، وجودر للنجم ياسر جلال، وإنتاج سعدي- جوهر ميديا هب وتامر مرتضى أروما..

وهذان العملان يمثلان طفرة كبيرة ونقلة نوعية مهمة في الدراما المصرية من حيث الضخامة والجودة في آن واحد، فتحية وشكر واجبين لهؤلاء المنتجين الكبار الذين رفعوا سقف الطموحات كثيرًا لدى المشاهدين وكل صناع العمل الفني.



كريم وطارق وإياد وياسر وآسر



2- كريم عبد العزيز: أحييك على ذكاءك وجرأتك الشديدة في قبول دور زعيم الحشاشين حسن الصباح رغم أنه صاحب أحد أسوأ صفحات التاريخ وأكثرها دموية، والذي راهنت عليه وكسبت بجدارة الرهان وقدمت الدور الأفضل في مسيرتك الناجحة حتى الآن.



3- طارق لطفي: أنت عنوان التألق والتجديد ودائمًا ما تجعلني أندهش مع كل دور تقدمه فأنت حقًا أحد كبار العتاولة في فن التمثيل.



4- إياد نصار: أبدعت كالعادة في تقديم دور صعب به كثير من التحولات والانفعالات، واستخدمت ببراعة تامة كل حواسك فكنت من الأفضل هذا العام بمسلسل صلة رحم.



5- ياسر جلال: التنوع في الأدوار كما يجب أن يكون، قدمت شخصية شهريار بشكل ونكهة جديدين ولم تفكر في النجوم الكبار الذين سبقوك إلى تقديمها.. برافو.



6- آسر ياسين: أحسنت وتألقت في عمل اجتماعي تشويقي متكامل من أفضل أعمال هذا العام، وهو بدون سابق إنذار، إخراج القدير هاني خليفة.

خالد وأكرم وعيد وعبد الرحيم



7- خالد النبوي: السهل الممتنع والهدوء والثقة في عمل مهم إمبراطورية م للمخرج الشاب الواعد محمد سلامة.



8- أكرم حسني: أنت في رأيي أفضل نجم كوميدي على الساحة حاليًا ومسلسلك بابا جه خير دليل على ذلك.. استمر.



9- أحمد عيد: الكوميديا أخذت منك الكثير ورغم نجاحاتك فيها إلا أننا كسبنا ممثل تراجيدي من العيار الثقيل.



10- المؤلف عبد الرحيم كمال: رغم الجدل الشديد حول شخصية حسن الصباح إلا إنك نجحت بقوة في خلط الحقيقي من التاريخ بالأساطير والأكاذيب ببراعة شديدة.



ميرنا وسلمى وانتصار وإنعام وإسلام



11- ميرنا نور الدين: الأفضل هذا العام، تطور مذهل وإحساس صادق.

12- سلمى أبو ضيف: مفاجأة رمضان في أول بطولة مطلقة في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.

13- عائشة بن أحمد: التطور مستمر في بدون سابق إنذار، الصفوف الأولى تنتظرك.



14- انتصار: النضوج بكل ما تحمل الكلمة من معنى في أعلى نسبة مشاهدة.

15- إنعام سالوسة: الكبير كبير، رغم قصر الأدوار والظهور لا غنى عنها أبدًا.

16- المخرج إسلام خيري: أنت تؤكد موهبتك وقدراتك الكبيرة ونجاحك للعام الثاني على التوالي في جودر بعد جت سليمة العام الماضي.

نجمات وبطولات



17- مي عمر: نعم هناك تطور في الأداء واجتهاد ولكن الأفضل لك أن تعملى بعيدًا عن زوجك المخرج والمؤلف محمد سامي.

18- نيللي كريم: اعتقد أن الصواب قد جانبك بإيقاف مسيرتك مع العدل جروب شركاء نجاحاتك لسنوات عديدة.



19- زينة: دورك في العتاولة كان صعبًا وكان يحتاج اجتهاد أكثر من ذلك، خيرها في غيرها.

20- ريهام حجاج: البطولات المطلقة لها ناسها والكوميديا كذلك، فهي لا تفرض ولا تشترى.

21- حلا شيحة: التمثيل فن يحتاج إلى ممارسة دائمة وتركيز.. يبدو أن غياباتك المتكررة عنه قد أنستك إياه!



22- ياسمين صبري: التمثيل ليس مكتوبًا لك، ومجال الإعلانات يناسبك أكثر.

23- جومانا مراد: ملامحك وطريقة أداءك الكارتونية بدور المرأة الشعبية في عتبات البهجة من سلبيات المسلسل.



وهؤلاء



24- أحمد السقا: رغم اجتهادك في العتاولة إلا أنك لم تستطع مجاراة المخضرمين الجبارين طارق لطفي وباسم سمرة.

25-محمد إمام: أنت جيد وناجح في أدوار الأكشن ولكن الكوميديا شيء مختلف، يجب أن تخرج سريعًا من عباءة والدك الزعيم عادل إمام.



26- شريف منير: عليك التدقيق في اختياراتك بالشكل الذي يتناسب مع تاريخك.

27- شيكو وكريم محمود عبد العزيز: أنتما ثنائي كوميدي جيد وفكرة مسلسلكما كذلك ولكن النهاية التي قلبت على اللمبي في اللي بالي بالك أفسدته.



28- هشام ماجد: أنت كوميديان متميز ولكن أبعد عن المبالغة والأوفرة.

29- صلاح عبد الله: لا شك أنك فنان قدير ولكن رجاءً الإقلال من الأعمال التي لا تضيف بل قد تأخذ من رصيدك.

30- المخرج والمؤلف محمد سامي: الكتابة والإخراج فنان لهما أصول وقواعد والعمل الفني لا يجب أن يستخف بعقول الناس ويضحك عليهم من أجل غرض ما ؟!