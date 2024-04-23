الذين تألقوا والذين خيبوا التوقعات في دراما رمضان (2)

نستكمل اليوم ما بدأناه في المقال السابق باستعراض حصاد الدراما التليفزيونية المصرية في رمضان 2024، التقييم النهائي من وجهة نظرنا التي يتفق معها البعض ويختلف معها البعض الآخر وهذا من الأمور الطبيعية جدًا..

ولما كنا قد تعرضنا لأفضل الأعمال التي تنافست في هذا الشهر المبارك وأفضل النجوم والفنانين والمخرجين والمؤلفين الذين تميزوا وتألقوا بصفة خاصة عن أقرانهم، فإننا سنواصل في السطور التالية الكشف عن الأفضل أيضًا في باقي فروع العمل الفني من تصوير ومونتاج وديكور وملابس وماكياج وموسيقي وأغاني تتر إلى آخره.

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هذا فضلًا عن التعرض أيضًا للوجه الآخر من المنافسة والسباق وهم الذين اجتهدوا ولكن لم يحالفهم الحظ في إدراك النجاح وخيبوا التوقعات التي كانت معقودة عليهم والذين نتمنى لهم التوفيق في المرات القادمة إن شاء الله ليكونوا بين الأفضل.

الفخراني وإلهام الصغيرة

- تنويه وتقدير خاص: الفنان العملاق يحيى الفخراني عن مسلسل عتبات البهجة فهو بحق بهجة رمضان التي لطالما ما أسعدتنا - الكبار المنتج جمال العدل والمؤلف الدكتور مدحت العدل والمخرج مجدي أبو عميرة أصحاب الفضل في عودة الفخراني لملعبه المفضل دراما رمضان بعد غياب العامين الماضيين، الفنان أحمد عيد عن دوره في الحشاشين.



- أفضل وجه صاعد نساء:إلهام صفي الدين عن إمبراطورية م، بطولة خالد النبوي وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة وأعلى نسبة مشاهدة، بطولة سلمى أبو ضيف، تأليف رشا الجزار وإخراج ياسمين أحمد كامل - بسنت أبو باشا عن عتبات البهجة، بطولة يحيى الفخراني، تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة - نورا عبد الرحمن عن صلة رحم بطولة إياد نصار، تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي.



- أفضل وجه صاعد رجال: محمد دسوقي عن نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي وصلة رحم لإياد نصار - عمر رزيق عن الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي - سيد أسامة أو ميكا عن مسلسل خالد نور وولده نور خالد، تأليف أحمد عبد الوهاب وإخراج خالد مرعي.

التصوير والمونتاج والديكور والموسيقى



- أفضل تصوير: تيمور تيمور 'جودر'- حسين عسر 'الحشاشين' - حسام حبيب 'العتاولة'

- أفضل مونتاج: أحمد حمدي 'الحشاشين'- رحيب العويلي 'جودر'- محمد عيد 'بدون سابق انذار'.

- أفضل ديكور: أحمد فايز 'الحشاشين' - جودر.



- أفضل أغنية تتر: أصحاب الأرض لأصالة مسلسل مليحة، فلكلور فلسطيني مصحوب بفن الترويدة الفلسطينية، ألحان حسين نازك - رباعيات الخيام لوائل الفشني، ألحان الموسيقار التونسي آمين بو حافة - أهلًا يا عصابة لمدحت صالح مسلسل إمبراطورية م، كلمات عليم وألحان إيهاب عبد الواحد.



- أفضل موسيقى تصويرية: آمين بوحافة 'الحشاشين' - شادي مؤنس 'جودر' - خالد حماد 'مليحة' و'إمبراطورية م'.

- أفضل ملابس: منى التونسي 'جودر' - كرستينا آمير 'الحشاشين' - ريم العدل 'إمبراطورية م'.



- أفضل ماكياج: جودر - الحشاشين - العتاولة.

- أفضل قناة: Mbc مصر، On، Dmc.



خيبوا التوقعات

كما أن هناك من الفنانين وصناع الفن من أجاد وتألق وحالفه الحظ ولامس النجاح بقوة، فهناك أيضًا من اجتهد وحاول قدر المستطاع ولكن لم يدركه النجاح المتوقع ولم يحالفه الحظ ليكون بين الأكثر تميزًا وتألقًا ولكنه لم يكن سيئًا.



- مسلسلات: كوبرا بطولة محمد إمام، تأليف أحمد محمود أبو زيد وأحمد دعية وإخراج أحمد شفيق - العتاولة بطولة أحمد السقا وطارق لطفي، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى - فراولة بطولة نيللي كريم، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي.



-نجوم: أحمد السقا 'العتاولة'- محمد إمام 'كوبرا'- أحمد مكي 'الكبير أوي8' إشراف عام على الكتابة وإخراج أحمد الجندي.



- نجمات: نيللي كريم 'فراولة' - غادة عادل 'لانش بوكس' - زينة 'العتاولة'.

- مؤلفون: محمد سامي ومهاب طارق 'نعمة الأفوكاتو'- هشام هلال 'العتاولة' - أحمد محمود أبو زيد وأحمد دعية 'كوبرا'- أحمد عبد الوهاب 'خالد نور وولده نور خالد'.

- مخرجون: محمد سامي 'نعمة الأفوكاتو'- طارق بركات 'بقينا اتنين' - هشام الرشيدي 'لانش بوكس'- أحمد شفيق 'كوبرا'.