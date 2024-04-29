الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طب قناة السويس تنظم ندوة للتوعية حول التعامل مع مرضى السكتات الدماغية

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، فيتو

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة قناة السويس، وقسم  النفسية والعصبية ندوة توعوية صحية بعنوان "ما بعد الإصابة بالسكتة الدماغية". 

ثقافة الإسماعيلية تنظم ندوة حول دور الأدب في مواجه التطرف

توقيع بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة والتأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية

موعد انعقاد اللجنة 

وتقام الندوة يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، بقاعة الاحتفالات بالمستشفيات التعليمية للجامعة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.  

Advertisements

أبرز المحاضرون خلال الندوة 

وتحاضر بها الدكتورة هايدي حسن رئيس قسم النفسية والعصبية، والدكتورة مروه عرابي أستاذ مساعد الأمراض العصبية ونائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية. 

موضوعات الندوة 

وتتناول الندوة التعريف بالسكتة الدماغية، كيفية التعامل معها، تحديات إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية، والأنواع المختلفة لإعادة التأهيل.

وتأتي الندوة تنفيذا لرؤية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بضرورة رفع درجة الوعي الصحي لدى أبناء إقليم القناة وسيناء بوجه عام، وأفراد المجتمع الجامعي بشكل خاص من خلال عقد مصفوفة من ندوات التوعية التي تهتم بالتثقيف الصحي.

وعلى صعيد أخر كانت قد أعلنت كلية الألسن بجامعة قناة السويس، عن انعقاد مؤتمرها الأول للدراسات العليا والبحوث والذى يحمل عنوان " الفرص والتحديات التي تواجه دراسات اللغة والأدب والترجمة في ضوء رؤية مصر 2030"، حيث يقام المؤتمر بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.  

رعاة المؤتمر الأول لألسن القناة 

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس واشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث واشراف الدكتور صفوت عبد المقصود  عميد كلية الألسن واشراف تنفيذي الدكتور وليد شعبان وكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث.  

أبرز محاور المؤتمر 

حيث يناقش المؤتمر ثلاث محاور وهي محاور الدراسات اللغوية من حيث واقع ومستقبل الدراسات اللغوية والأدبية والترجمة في مصر، ومستقبل صناعة المعاجم اللغوية في مصر
اللغات واللهجات وحوار الحضارات، و  النص الرقمي والتفاعلي، و  الدراسات اللغوية المقارنة ودورها في نقل الثقافات، والنقد اللغوي في الآداب والفنون والترجمة، فلسفة اللغة بين الحداثة والتراث. 

محاور الدراسات الأدبية 

كما يتناول المؤتمر محاور للدراسات الأدبية: والتي تضم المشكلات المجتمعية المعاصرة وأثرها في الأدب، والدراسات النقدية والحوار الثقافي، والتكامل الحضاري والتراث العربي والأدب المقارن، وآفاق التجديد والحداثة في الدراسات النقدية الأدبية، وأدب الأزمات في العصر الرقمي.  

محاور دراسات الترجمة 

محاور دراسات الترجمة، التحديات التي تواجه الترجمة في وجود الذكاء الاصطناعي 
الترجمة والتواصل الثقافي بين الحضارات، والكاتب-المترجم: إشكاليات الترجمة الذاتية
التحول الرقمي والترجمة الآلية، تعددية الترجمة والأمن الثقافي. 
 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

طب القناة جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة ندوة توعية مرضي السكتات الدماغية

مواد متعلقة

ثقافة الإسماعيلية تنظم ندوة حول دور الأدب في مواجه التطرف

توقيع بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة والتأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية

فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستعد للحصول على اعتماد JCI الدولي (صور)

التأكد من اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة العامة بالشواطئ استعدادا لأعياد الربيع بالإسماعيلية (صور)

ads

الأكثر قراءة

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

الأرخص بـ 84 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض في السلاسل الغذائية

بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

يسبب ذبحة صدرية وارتشاحا بالمخ، تحذير من تناول الفسيخ في شم النسيم

الفيفا يخطر الزمالك بقرار جديد بشأن وقف القيد

سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة

الصور الأولى لقاتلة صديقتها بطنطا أثناء صدور حكم الإعدام عليها

تقارير إنجليزية تكشف قرار ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

منوعات

المزيد

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل العثور على بقايا بشرية ملفوفة في أوراق

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

القوى الفاعلة في احتجاجات الطلاب داخل الجامعات الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالمرض والموت

الإفتاء توضح أراء المذاهب الفقهية في معنى الاستطاعة في الحج والعمرة

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمشاكل صحية ومادية وعاطفية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads