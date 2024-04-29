طب قناة السويس تنظم ندوة للتوعية حول التعامل مع مرضى السكتات الدماغية

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة قناة السويس، وقسم النفسية والعصبية ندوة توعوية صحية بعنوان "ما بعد الإصابة بالسكتة الدماغية".

موعد انعقاد اللجنة

وتقام الندوة يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، بقاعة الاحتفالات بالمستشفيات التعليمية للجامعة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

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أبرز المحاضرون خلال الندوة

وتحاضر بها الدكتورة هايدي حسن رئيس قسم النفسية والعصبية، والدكتورة مروه عرابي أستاذ مساعد الأمراض العصبية ونائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

موضوعات الندوة

وتتناول الندوة التعريف بالسكتة الدماغية، كيفية التعامل معها، تحديات إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية، والأنواع المختلفة لإعادة التأهيل.

وتأتي الندوة تنفيذا لرؤية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بضرورة رفع درجة الوعي الصحي لدى أبناء إقليم القناة وسيناء بوجه عام، وأفراد المجتمع الجامعي بشكل خاص من خلال عقد مصفوفة من ندوات التوعية التي تهتم بالتثقيف الصحي.

وعلى صعيد أخر كانت قد أعلنت كلية الألسن بجامعة قناة السويس، عن انعقاد مؤتمرها الأول للدراسات العليا والبحوث والذى يحمل عنوان " الفرص والتحديات التي تواجه دراسات اللغة والأدب والترجمة في ضوء رؤية مصر 2030"، حيث يقام المؤتمر بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

رعاة المؤتمر الأول لألسن القناة

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس واشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث واشراف الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن واشراف تنفيذي الدكتور وليد شعبان وكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أبرز محاور المؤتمر

حيث يناقش المؤتمر ثلاث محاور وهي محاور الدراسات اللغوية من حيث واقع ومستقبل الدراسات اللغوية والأدبية والترجمة في مصر، ومستقبل صناعة المعاجم اللغوية في مصر

اللغات واللهجات وحوار الحضارات، و النص الرقمي والتفاعلي، و الدراسات اللغوية المقارنة ودورها في نقل الثقافات، والنقد اللغوي في الآداب والفنون والترجمة، فلسفة اللغة بين الحداثة والتراث.

محاور الدراسات الأدبية

كما يتناول المؤتمر محاور للدراسات الأدبية: والتي تضم المشكلات المجتمعية المعاصرة وأثرها في الأدب، والدراسات النقدية والحوار الثقافي، والتكامل الحضاري والتراث العربي والأدب المقارن، وآفاق التجديد والحداثة في الدراسات النقدية الأدبية، وأدب الأزمات في العصر الرقمي.

محاور دراسات الترجمة

محاور دراسات الترجمة، التحديات التي تواجه الترجمة في وجود الذكاء الاصطناعي

الترجمة والتواصل الثقافي بين الحضارات، والكاتب-المترجم: إشكاليات الترجمة الذاتية

التحول الرقمي والترجمة الآلية، تعددية الترجمة والأمن الثقافي.



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