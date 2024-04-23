الثلاثاء 23 أبريل 2024
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جامعة القناة تعلن مواعيد امتحانات الدراسات العليا لنهاية الفصل الدراسي الثاني 2023-2024

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، فيتو

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث، في جامعة قناة السويس، عن انتهاء العديد من الكليات من تحديد مواعيد الامتحانات. 

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وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على حرص  الجامعة على توفير المناخ المناسب، والأجواء الهادئة لجميع طلابها أثناء تأديتهم الامتحانات. 

 

المواعيد النهائية لعقد الامتحانات 

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن العديد من كليات الجامعة أعلنت المواعيد النهائية لعقد امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني، لجميع الدرجات العلمية ( دبلوم - ماجستير - دكتوراه ). 

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و جاءت أجندة مواعيد عقد امتحانات الدراسات العليا في كليات جامعة قناة السويس كالتالي: 

 

تبدأ الامتحانات بمعهد التقنية الحيوية يوم الإثنين الموافق 3 يونيو حتى الإثنين 24 يونيو، وكلية الألسن: يوم السبت الموافق 18 مايو حتى الإثنين 27 مايو، وكلية الهندسة تبدأ يوم السبت الموافق 29 يونيو ولمدة أسبوعين.، وكلية السياحة، تبدأ يوم السبت الموافق 25 مايو  كلية العلوم: تبدأ يوم السبت الموافق 1 يونيو حتى الأربعاء 12 يونيو.
 

كما تبدأ الامتحانات  بمعهد الاستزراع السمكي:  يوم الأربعاء 29 مايو حتى 9 يونيو وكلية التجارة: تبدأ يوم السبت الموافق 18 مايو حتى السبت 1 يونيو، وكلية الآداب:  يوم السبت الموافق 18 مايو حتى الثلاثاء 11 يونيو، وكلية الطب البيطري: تبدأ يوم الثلاثاء 28 مايو حتى الثلاثاء 13 يونيو.
 

وبدأت كلية طب الأسنان امتحاناتها منذ 2 من شهر أبريل وتنتهي يوم الثلاثاء 14 مايو.
 

وعلى صعيد أخر كان قد أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس،  على أن إدراج قرية المنايف ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في جميع القطاعات بما يوفر كافة الخدمات ويؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة. 

 

وألمح "مندور" أن الجامعة تسعى من خلال قوافلها إلى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في البناء والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وذلك ايمانا بدور الجامعة في خدمة المجتمع داخل قرى محافظة الإسماعيلية وخارجها. 

 

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