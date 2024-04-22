الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

رئيس جامعة القناة: مستمرون في دعم مبادرة تنمية الريف المصري (صور)

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، فيتو

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس،  أن إدراج قرية المنايف ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في جميع القطاعات بما يوفر كافة الخدمات ويؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة. 

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جامعة القناة  تساهم في تحقيق رؤية مصر 20230 

وألمح "مندور" أن الجامعة تسعى من خلال قوافلها إلى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في البناء والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وذلك ايمانا بدور الجامعة في خدمة المجتمع داخل قرى محافظة الإسماعيلية وخارجها. 

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جانب من أعمال القوافل، فيتو
جانب من أعمال القوافل، فيتو

تقديم الخدمات الطبية للأهالى  

موضحًا أن الجامعة استعانت بخبرائها وأساتذتها في شتى المجالات (الطبية، الصيدلية، التربوية والإرشاد السلوكي، الإرشاد الزراعي، والمجال البيطري) لتوفير الخدمات  لأهالي قرية المنايف في جميع التخصصات (الأسنان، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، الأطفال، الباطنة، العظام، المسالك البولية، الجراحة، النساء والتوليد) حيث تم الكشف الطبي على 674 مواطن. 

جانب من أعمال القوافل، فيتو
جانب من أعمال القوافل، فيتو

تقديم خدمات الإرشاد الزراعي والبيطرى 

كما ساهم خبراء كلية الزراعة في تقديم الإرشاد الزراعي ل37 مزارع، فضلًا عن تقديم الندوات الإرشادية ل20 مزارع  حول كيفية التعامل مع مشكلات انتشار العفن الهبابي في أشجار المانجو وكيفية علاجه، وكذلك السوسة الحمراء في نخيل البلح وكيفية التغلب عليها من الفسيلة وحتى النخلة المثمرة. 

جانب من أعمال القوافل، فيتو
جانب من أعمال القوافل، فيتو

بالإضافة إلى عمل زيارات ميدانية ل17 مزارع، وزيارة عدد من بساتين الفاكهة والخضروات والمحاصيل الحقلية (العنب، الفلفل، الليمون، المانجو، نخيل البلح)، وتمت التوصية بالتقليم الجيد، وتنظيف الأشجار والأرض من الحشائش، رش الأشجار بالمبيدات، وطرق فرم النخيل المصاب، والتوصية والإرشاد بطرق التخلص من القواقع المنتشرة بأشجار الليمون والتطهير والتقليم السليم، مع التوصية بزراعة الخضر والمحاصيل الحقلية تحت الأشجار المثمرة.
هذا وتم توزيع المبيدات الموصى بها بالمجان على المزارعين. 

 

و استفاد من الخدمات البيطرية 70 مربي للأبقار والجاموس، والماعز والأغنام،  والخيول، والدواجن من خلال التشخيص والعلاج المجاني لحالات الحشرات الخارجية، الضعف العام، الديدان، والمشكلات التنفسية. 

 

إلى جانب تقديم القافلة لخدمات التوعية والإرشاد الأسري والسلوكي للأمهات من أهالي القرية، حول سبل الرعاية للأبناء من ذوي الهمم الفكرية، والتوعية بكيفية التغلب على صعوبات التعلم الأكاديمية، وتوعية الأمهات كذلك بالقلق لدى الأطفال، وكيفية التغلب عليه، والحد من العدوان لديهم،وكيفية تشجيع الأطفال على أداء المهام المختلفة. 

 

 

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس قرية المنايف رئيس جامعة القناة الدكتور ناصر مندور الخدمات الطبية الخدمات البيطرية

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