مجلس جامعة بني سويف يكرم أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا سن المعاش

كّرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 232، المنعقدة صباح اليوم، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر أبريل الجاري، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

تكريم المحالين للمعاش بجامعة بني سويف

وأكد رئيس جامعة بني سويف، خلال الجلسة على أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به.

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وأشار الدكتور منصور حسن، إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.

والعاملون الذين تم تكريمهم هم: جمال عبد الباري بالمدن الجامعية، ومنى يوسف حسن بكلية العلوم، وعمار سيد حميدة، وهدى حمدي أحمد بإدارة الجامعة، ومحمد حسن إسماعيل مركز المؤتمرات.

مجلس جامعة بني سويف يهنئ الرئيس السيسي

وهنأ مجلس الجامعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أداء اليمين الدستورية، لفترة رئاسية جديدة، أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، وذلك خلال جلسته رقم ٢٣٢، المنعقدة اليوم.

وعبر رئيس الجامعة عن تمنياته لفخامة الرئيس بالتوفيق في أداء المهام الملقاه على عاتقه في المرحلة المقبلة بما يحقق مصالح الشعب المصري وترجمة تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار، داعيًا الله عز وجل أن يوفقه لمزيد من العطاء لأجل هذا الوطن وأن يُسدد خطاه ويحفظ مصر وشعبها العظيم.

وأعرب رئيس الجامعة، بالأصالة عن نفسة وبالإنابة عن نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والطلاب عن خالص تهنئتهم القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجديد ثقة شعب مصر لفخامته، من أجل دعم مسيرة العمل والإنجازات والإخلاص في سبيل إعلاء مكانة مصر بين دول العالم،

وأضاف، أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة يمثل أقوى دليل أن الشعب المصري يريد استكمال مسيرة التنمية والنجاح فى كافة القطاعات والإنجازات الكبيرة واعادة وضع مصر على خريطة السياسة الدولية والقوى العالمية بكل قوة، والتي بدأها الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد.

مجلس جامعة بني سويف يهنئ الأقباط بعيد القيامة

كما هنأ مجلس الجامعة، الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال جلسته رقم ٢٣٢، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وعبر الدكتور منصور عن خالص تمنياته لهم ولذويهم وأحبائهم بكل الخير والتوفيق، مؤكدًا على وحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد، وقوة الشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تظهر بشكل وأضح في عمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري من المسلمين والأقباط على مختلف العصور، متمنيًا أن يعيد هذه المناسبات على الشعب المصري بالخير، والبركة، والتقدم، والازدهار.

رئيس جامعة بني سويف يترأس إجتماع مديري الكليات

وفي سياق آخر، ترأس رئيس جامعة بني سويف، اجتماع مديري الكليات ومساعديهم على مستوى كليات ومعاهد الجامعة، والذي يحرص رئيس الجامعة على عقده شهريًا لمتابعة سير العمل بالكليات، بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين.

ونقش رئيس الجامعة، خلال الاجتماع عدد من الموضوعات أهمها منظومة العلاج والتأمين الطبي للعاملين، موجهًا بعقد مجموعة من الدورات التدريبية على إجراءات السلامة والصحة المهنية، وإدارة الكوارث، والإسعافات الأولية، وتدريب العاملين على الحماية المدنية بشكل عملي وتطبيقها داخل الكليات والإدارات

كما شدد رئيس الجامعة، على الإنتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال تجهيز المعامل والقاعات والمدرجات وكافة اللجان والعمل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب.