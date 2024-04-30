تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إستكمال أعمال تغطية ترعة مدينة ناصر، والتي يتم تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وذلك في حضور: على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، والمهندس أحمد الحسيني مدير عام التوسع الأفقي لمشروعات ري بني سويف، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.

محافظ بني سويف يتفقد أعمال تغطية ترعة ناصر

محافظ بني سويف يتفقد أعمال تغطية ترعة ناصر

وتفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها لاستكمال تغطية الترعة، والتي يتم تنفيذها بنظام الفواصل أو القطاعات، وعلى مراحل حيث يتم حاليا العمل في المسافة من نهاية التغطية القديمة بطول 180 مترًا باعتماد يقدر بنحو 25 مليون جنيها، وبلغت نسبة تنفيذ 55% من خلال تغطية 7 فواصل "طول الفاصل الواحد 12 مترا" ومستهدف تغطية الترعة داخل كامل الكتلة السكنية بمدينة ناصر.

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محافظ بني سويف يتفقد أعمال تغطية ترعة ناصر

ووجه المحافظ، بإستمرار متابعة سير العمل بالمشروع والتنسيق والتواصل الدائم بين الري والوحدة المحلية، لتذليل أية معوقات وتوفير متطلبات تسهيل الأعمال التي يتم تنفيذها خلال مناوبات الري، بجانب تكليف مسؤولى الوحدة المحلية بدراسة أنسب البدائل للاستفادة من الأجزاء التي يتم تغطيتها في تسهيل الحركة المرورية وتوسعة الشوارع المتاخمة لها مع تأهيل وتجميل الممشى أعلى الترعة ليتكامل مع أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالشوارع الحيوية والطرق الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة.

محافظ بني سويف يتابع معرض السلع الأساسية

محافظ بني سويف يتابع معرض السلع الأساسية

وعلى هامش الزيارة، تفقد محافظ بني سويف معرض السلع بشارع الجيش بمدخل المدينة، ويضم مجموعة من الباكيات والأقسام، تحوي المواد الغذائية والسلع التموينية والاستراتيجية والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق، خاصة بعد توجيهات الحكومة بمد واستمرار العمل بالمعارض الموسمية بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.