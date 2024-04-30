نائب محافظ سوهاج يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بأخميم

قام أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج بجولة تفقدية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة أخميم في مقره الجديد؛ للوقوف استقرار دورة العمل بالمقر الجديد، بحضور لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم، والدكتور محمد السيد رئيس اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

Advertisements

نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بأخميم في مقره الجديد

وتابع نائب محافظ سوهاج سير العمل بالمركز التكنولوجي بعد نقله من مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم القديم، إلى المقر الجديد بميدان الري، وتفقد سير العمل بالمركز، مؤكدا على أهمية السرعة في تلبية طلبات المواطنين، وتلافي الملاحظات التي قامت اللجنة الفنية برصدها، موجها بضرورة توفير كافة سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن أثناء تقديم الخدمة.

نائب محافظ سوهاج المراكز التكنولوجية كإحدى آليات التحول الرقمي للدولة المصرية

وهنأ نائب المحافظ العاملين بالمركز ورئيس الوحدة المحلية بالمقر الجديد، وتفقد انتظام العمل، والشاشة التفاعلية لتعريف المواطنين بالخدمات المقدمة، كما اطمأن على قيام جميع أجهزة المركز بعملها بالكفاءة المطلوبة، والتقى عددا من المواطنين المترددين على المركز واستمع إلى مطالبهم.

وأكد " القاضي" أهمية المراكز التكنولوجية كإحدى آليات التحول الرقمي للدولة المصرية، والتي من خلالها يتم العمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن السوهاجي، وتساهم بشكل فعال على فصل مقدم الخدمة عن صاحب الخدمة، ومنع التعامل مع الإدارات الخلفية.