الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محافظات

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

صورة ارشيفيه فيتو
صورة ارشيفيه فيتو

شهدت منطقة كوبري أبو جحش بمدينة البلينا بسوهاج مشاجرة بالأسلحة النارية عبارة عن سلاح خرطوش نارى بين عائلتين ونتج عن ذلك إصابة 6 أشخاص برش خرطوش بإصابات مختلفة بسبب خلافات الجيرة بين العائلتين.

أمن سوهاج السيطرة على مشاجرة بسبب خلافات الجيرة 

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بوقوع مشاجرة مشاجرة بين عائلتين يقيمون بشارع كوبرى ابوجحش بمدينة البلينا بسبب خلافات جيرة.

 أسماء المصابين فى المشاجرة بالاسلحة النارية 

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ونتج عن ذلك إصابة كلا مصطفى اشرف السيد 14 عاما مصابا بطلق ناري خرطوش بالعين اليمنى والبطن وعمر رفاعي بدوي ١٤ عاما  مصابا بطلق ناري خرطوش فى الذراعين والوجه والصدر والبطن ومحمد الصباح صلاح ٢٥ عاما مصابا بطلق ناري خرطوش بالعينين ويوسف طلعت  ٦٠ عاما مصابا بطلقتان خرطوش بالذراع الأيسر وكف اليد اليمنى تم تحويله إلى مستشفي سوهاج الجامعى وعمر يوسف  ٣٢ عاما مصابا بطلق ناري بالعضد الايسر وجرح بأعلى الرأس  وحسين يوسف  ٣٢ عاما عاما مصابا بطلق بالفخذ الايسر.

وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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