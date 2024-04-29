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محافظات

محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

اللواء طارق الفقى
اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، فيتو

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم ".

 محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس، والأديرة، ورفع كفاءة المتنزهات، والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة، ومتابعة حركة المركبات وخطوط السير، والتنسيق أيضا مع الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة المواقف الطارئة، وكذلك التنسيق مع التموين لتوفير كافة السلع الأساسية والمنتجات الغذائية من خلال المنافذ الموجودة بالمحافظة، ومضاعفة أعداد الأطباء في أقسام الطوارئ، والتأكد من توفير جميع الأمصال واللقاحات بالمستشفيات، خلال إجازات الأعياد.

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 رفع كفاءة المتنزهاتوالحدائق العامة وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية خلال العيد 

كما وجه "الفقي" بضرورة التأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية، وتمام ترخيصها، ومراقبة المراسي الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين.

 محافظ سوهاج يكلف المدن بالمتابعة المستمرة ومنع كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة  خلال فترة الاجازة

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ومنع كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال فترة الاجازة، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف فرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء، لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، خلال عيد القيامة، وشم النسيم.

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