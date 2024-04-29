مجلس جامعة سوهاج يحدد موعد امتحانات نهاية العام ويوافق علي إنشاء وحدة لحقوق الإنسان

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم الجلسة رقم٢٠٥ لمجلس الجامعة وافق المجلس على عدد من القررات المهمة ومنها تحديد مواعيد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وذلك اعتبارًا من السبت الموافق ٢١مايو ٢٠٢٤،

بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة وعمداء الكليات

كما وافق علي تعيين المعيدين بالأقسام الإكلينيكية بكلية الطب البشري من بين أوائل الدفعة عام ٢٠١٨-٢٠١٩ والذي تنتهي فترة عملهم بالمستشفي الجامعي خلال اشهر يونيو، يوليو، اغسطس ٢٠٢٤.

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وأوضح النعماني أنه تمت الموافقة علي إعتماد لائحة برنامج( نظم المعلومات المكتبية برنامج خاص بمصروفات) بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، والموافقة علي عقد المؤتمر العلمي الأول لكلية الصيدلة في نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٤، تحت عنوان" آفاق جديدة للعلوم الصيدلية والتنمية الدوائية المستدامة"

وأشار رئيس الجامعة الي انه في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والجامعة تمت الموافقة علي إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالجامعةوحدة إداريةواعتماد تشكليها ونظام العمل بها، وقبول ٢٠ دراجه هوائية مقدمة منحة من وزارة البيئة للجامعة، وذلك ضمن مسابقة "صحتنا في كوكبنا".

وأضاف رئيس الجامعة انه وافق المجلس علي قيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنفيذ عدد من القوافل التوعوية بالقري التي تنتشر فيها الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب تنفيذ عدد من الندوات التوعوية للطلاب داخل الكليات عن مكافحة وضع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بالاضافة الي الموافقة علي عقد ورش عمل تحت عنوان "تطور طرق تربية سلالة الاغنام السوهاجي كسلالة واعدة للأغنام للتربية في سوهاج وصعيد مصر بين والتحديات والمستقبل خلال شهر مايو القادم.

والجدير بالذكر ان المجلس وافق على تعيين عدد ٢ من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية في وظيفة استاذ استاذ مساعد، بإلاضافة الي تعيين ٤ عضو هيئة تدريس بكلية الطب في وظيفة مدرس، بالإضافة الي الموافقة علي منح درجة الدكتوراة لعدد ٥ من اعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب، الطب البشري العلوم والزراعة، و منح درجة الماجستير لعدد ١٥ من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، التربية، التجارة، الاثار، التربية الرياضية العلوم والآداب.