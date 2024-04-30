شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عدة حملات تموينية وذلك لمتابعة تفعيل قرار وزير التموين بإنتاج خبز فينو وخبز سياحي بأوزان وأسعار قانونية.

المستهدف من الحملة

واستهدفت الحملة المرور على المخابز والمطاعم بمراكز ومدن المحافظة؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك وذلك بالتعاون بين مديرية التموين، مباحث التموين، ورؤساء الوحدات المحلية، وجهاز حماية المستهلك.

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نتائج الحملة

وأسفرت الحملة عن ضبط طن دقيق بلدي مدعم بأحد المحال بقرية أبوطفيلة قبل بيعها بالأسواق؛ بهدف التربح وتحقيق أرباح غير مشروعة.



محافظ الإسماعيلية يتابع جهود مديرية التموين

ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسماعيلية، فيتو

ومن جانبه تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.





تشكيل لجنة رقابية

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي.

وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق وذلك من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

ويأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

