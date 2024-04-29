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حوادث

حبس عاطل قتل شابًا بطلق خرطوش في الإسماعيلية 4 أيام

حبس عاطل قتل شابًا
حبس عاطل قتل شابًا بطلق خرطوش، فيتو

قررت نيابة الإسماعيلية اليوم، حبس عاطل مقيم دائرة الإسماعيلية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عاطل بدائرة المركز، بعد أن أصابه بطلق خرطوش بالبطن وتوفي متأثرًا بإصابته.
 

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إخطار بمصرع شخص بطلق خرطوش

وكان مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقي إخطارا يفيد أنه تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية من أحد المستشفيات باستقبالها عاطل، مقيم بدائرة المركز، مُصاب بطلق خرطوش بالبطن وتوفي متأثرًا بإصابته، وبالانتقال وبسؤال عمه عامل، مقيم بدائرة المركز، اتهم عاطلا، مقيم بدائرة المركز، بإطلاق عيار ناري تجاه نجل شقيقه من "فرد محلى". 

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مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما. 

 

ضبط المتهم والسلاح المستخدم 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
 

بالانتقال وبسؤال عمه، عامل، مقيم بدائرة المركز، إتهم عاطل، مقيم بدائرة المركز؛ بإطلاق عيار نارى تجاه نجل شقيقه من فرد محلى، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما. 
 

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة.
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة. 

 

وكانت قد قضت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة المستشار  محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محمد فتحى الصواف وأحمد حمدى ومصطفي فؤاد، بمعاقبة متهمين في قضية سرقة بالإكراه بالسجن المشدد 10 سنوات. 

 

التحقيق مع المتهمين 

وكانت قد أمرت نيابة الإسماعيلية الكلية برئاسة المستشار محمد موسي البعبولي، باحالة كل من إبراهيم س م س ٢٤ عام - مزارع - مقيم منطقة أبو خروع - مركز أبو صوير، وأحمد س م س ٢٦ عام - بدون عمل - مقيم أبو خروع - مركز أبو صوير المحطة - الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد قيامهما بالتعدي على احد المواطنين بالضرب واحداث أصابه بيده أدت إلى قطع الوتر النابض بكف يده وسرقة السيارة التاكسي الذى كان يستقلها ومتعلقاته.  

 

القصة كاملة للواقعة 

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 أبريل 2023، عندما أقدم المتهمين على استيقاف احدي السيارات التاكسي، حيث قام المتهم الأول طالبًا من المجني عليه توصيله لاحد الأماكن، مقابل مبلغ نقدي، وحال سيرهما بالطريق العام طلب منه الاخير الوقوف بالسيارة واستقل، المتهم الثاني معهما وما ان تحرك بها حتى فوجئ بالأخير وقد أشهر سلاحًا أبيض سكين في وجه المجني  عليه محاولًا التعدي عليه بسلاح الأبيض حوزته الا انه قاومه فحدثت اصابته بيده اليسرى. 

 

سرقة السيارة التاكسي 

وعقب ذلك قام المتهم الأول بفتح باب قائد السيارة ودفعه خارجها وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء علي السيارة وما بداخلها من متعلقات وفرا هاربين.  

 

مباحث أبوصوير تضبط المتهمين 

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبو صوير بقيادة المقدم سيد عبد العال من ضبط المتهمين وبحوزتهما السلاح الأبيض، وسيارة أجرة تاكسي المملوكة للمجني عليه وهاتف محمول ومبلغ نقدي.

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