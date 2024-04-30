وكيل صحة الإسماعيلية تشيد بقسمي العناية المركزة والعلاج الطبيعي بمستشفى التل الكبير

أشادت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، بالجهد المبزول من الأطقم الطبية بقسمي العناية المركزة والعلاج الطبيعي بمستشفى حميات التل الكبير.

جولة مفاجئة بحميات التل الكبير

وأجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ؛جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى حميات التل الكبير لتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة،بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمى بشاره محافظ الإسماعيلية؛ بالمتابعة الدورية والمستمرة لسير العمل داخل المستشفيات.

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جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد أقسام المستشفى

وخلال المرور تفقدت وكيل وزارة الصحة قسم الداخلي واطمأنت على حالات مصابي غزة ومتابعة حالتهم الصحيه ومدى رضائهم عن الخدمة، وتأكدت من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وراجعت كشوف تذاكر المرضى وتواجد الفريق الطبي بالنوباتجيه ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

إشادة بتطبيق معايير الجودة

وإستكملت الجولة بالمرور على قسم العناية المركزة، وتابعت تقارير المرضى الصحية مع الطبيب المناوب، وأشادت بمستوى الأداء وإتباع معايير الجودة ومكافحة العدوي بالقسم.

جانب من الجولة، فيتو

كما أثنت على إنتظام الجلسات بقسم العلاج الطبيعى الجديد وتركيب وتشغيل الأجهزه التى تم توريدها مؤخرًا لتحسين الخدمه الطبيه بالمستشفى.

وفى نهاية الزيارة، أعربت وكيل الوزارة عن خالص تقديرها لإدارة المستشفى وفريق الأطباء والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وعلى صعيد أخر كانت قد أحالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، عدد من الأطباء المتغيبين عن وحدة طوسون الصحية إلى التحقيق، وذلك عقب اكتشافها تغيبهم عن الوحدة خلال جولة مفاجئة.

جولة مفاجئة بوحدة طوسون بإدارة صحة الإسماعيلية

وتفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، وحدة طوسون بإدارة الإسماعيلية الصحية ؛للتأكد من إنتظام سير العمل بوحدات الرعاية الأولية على أرض الواقع.

متابعة معدل تردد المواطنين على الوحدة

وتابعت وكيل وزارة الصحة خلال الزياره الخدمات الطبية المقدمة ومعدل تردد المواطنين على الوحدة.

تشديدات على ارتداء الزي الرسمي

كما اطمئنت على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات،كما اطلعت على سجلات تواجد الأطباء والفرق الطبية،وتبين خلال الزياره تغيب بعض الأطباء من قوة الوحده،وعدم إلتزام البعض من الفريق الطبى بالزي الرسمي، وشددت على إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المقصرين