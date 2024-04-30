الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محافظات

استمرار احتفالات ثقافة الإسماعيلية بعيد تحرير سيناء (صور) 

جانب من الاحتفالية،
جانب من الاحتفالية، فيتو

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية لرواد مواقعه، وذلك ضمن الاحتفالات بعيد تحرير سيناء، وضمن برنامج الهيئة العامة القصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ في إطار برامج وزارة الثقافة. 

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عروض فنية لفرقة الآلات الشعبية 

حيث شهد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، تضمن باقة متنوعة من الأغاني  التراثية والطربية منها إسماعيلية ياللي هواك، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا إسماعيلية، أنا الإسماعيلي، أبويا وصاني، ومصر العظيمة بشعبها"، أعقب ذلك فقرة عزف منفرد على آلة السمسمية للفنان أحمد يحيى مولر، وسط تفاعل كبير من الحضور. 

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جانب من الاحتفالية، فيتو
جانب من الاحتفالية، فيتو

محاضرة حول تحرير سيناء 

وفي سياق متصل، أقام بيت ثقافة التل الكبير محاضرة بعنوان "تحرير سيناء.. التنمية والبناء" تحدثت خلالها نعمة الشربيني أخصائي المكتبة العامة، عن موقع أرض الفيروز، موضحة خيراتها ومكانتها في قلوب المصريين، تلاه عرض فني لفرقة الإنشاد الديني. 
 

وأعدت مكتبة السبع آبار الثقافية لقاء تناول خلاله جميل يوسف أخصائي مكتبة الطفل، أحداث تحرير سيناء والتي بعودتها عادت لمصر هيبتها، كما شهد بيت ثقافة الضبعية لقاء مماثلا حول أهمية الموقع الاستراتيجي لتلك الأرض المقدسة.  

جانب من الاحتفالية، فيتو
جانب من الاحتفالية، فيتو

مناقشة كتاب سيناء وطني 

فيما ناقشت مكتبة القصاصين الثقافية كتابا بعنوان "سيناء وطني" والذي يتناول الأحداث التاريخية التي شهدتها سيناء على مر العصور، وعادات وتقاليد الشعب السيناوي، وذلك بحضور عدد من طلاب مدرسة البطل علي فهمي الابتدائية. 

جانب من الاحتفالية، فيتو

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، أقام قصر ثقافة الإسماعيلية محاضرة بعنوان "تكنولوجيا حماية البيئة" تم خلالها التعريف بدور التطور التكنولوجي في الحفاظ على البيئة من خلال التطبيقات الحديثة التي تساعد في الحد من استهلاك الطاقة، وإعادة تدوير النفايات، بينما أعدت مكتبة حي السلام الثقافية مسابقة في المعلومات العامة للأطفال تنفيذ محسن كمال.

 

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