ماذا يحدث لجسمك عندما تنام؟ دراسات تكشف رحلة إعادة شحن الجسم أثناء النوم

يعد النوم أمرا ضروريا لصحة جيدة، وتعتبر المدة المثالية للنوم لمعظم البالغين للحصول على قسط كافٍ من الراحة هي من 7 إلى 8 ساعات، فخلال النوم، تحدث العديد من العمليات الحيوية التي تُعيد شحن الجسم وتُعيد ترتيبه.

ماذا يحدث للجسم أثناء النوم؟

يتم إفراز هرمونات النمو أثناء النوم، مما يساعد على إصلاح الأنسجة التالفة وبناء خلايا جديدةُ، كما يساعد النوم على تحسين الذاكرة والتركيز والتعلم، ويُساعد النوم على تعزيز وظائف جهاز المناعة، مما يجعلك أكثر مقاومة للأمراض.

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يُقلل النوم أيضا من التوتر والقلق ويُحسّن من الحالة المزاجية، كما أنه يُساعد على تنظيم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ولا تقتصر فوائد النوم على هذه الأمثلة فقط، بل هناك العديد من الفوائد الأخرى التي تدعم أهمية الحصول على قسط كافٍ من النوم.

العلاقة بين النوم الجيد والصحة الجيدة

أظهرت العديد من الدراسات العلاقة بين النوم الجيد والصحة الجيدة. على سبيل المثال:

وجدت دراسة نُشرت في مجلة "Sleep" أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2، وأظهرت دراسة أخرى نُشرت في مجلة "JAMA Neurology" أن قلة النوم مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

ووجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "Nature Medicine" أن النوم الكافي ضروري لتنظيم وظائف المناعة ومكافحة العدوى، لذلك، تأكد من حصولك على 7 إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة للحفاظ على صحتك العامة ورفاهيتك.

نصائح لتحسين جودة نومك:

حدد وقتًا منتظمًا للنوم والاستيقاظ.

خلق بيئة نوم مريحة وهادئة ومظلمة.

تجنب الكافيين والنيكوتين والكحول قبل النوم.

مارس الرياضة بانتظام، ولكن تجنب ممارستها قبل النوم مباشرة.

استرخ قبل النوم بقراءة كتاب أو الاستماع إلى موسيقى هادئة.

تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

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