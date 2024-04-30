بيطري الشرقية: ضبط 5 أطنان أسماك مملحة ولحوم مجمدة ودواجن فاسدة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار.

التأكد من صلاحيات الإنتاج

وشدد على التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

Advertisements

الاشتراك مع الجهات المعنية بالتفتيش

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم الطاهر المتحدث الرسمى عن ديوان عام محافظة الشرقية إن اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قد أوضح أن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( شرطة البيئة والمسطحات المائية الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ عدة حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

أسماك مملحة ودواجن مجمدة ومصنعات لحوم

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٨) محاضر مخالفة وضبط ( ٥ أطنان) أسماك مملحة ومجمدة ولحوم ودواجن مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم

وأكد وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية فى وقت سابق أن المديرية المتمثلة فى إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الجهات المعنية المتمثلة أيضا فى شرطة البيئة والمسطحات المائية والرقابة الإدارية وكذا الرقابة التموينية وأيضا مباحث التموين والرقابة الصحية وكذلك مجالس المدن قامت بتنفيذ عدة حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك

حملات تفتيشية متواصله

وأضاف إن مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قد قادت حملات تفتيشية أسفرت عن تحرير (٨) محاضر مخالفة وضبط ( ١٢٥٠ كجم) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة ودواجن ومصنعات لحوم ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.