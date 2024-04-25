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بيطري الشرقية: تحصين 434 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تحصين ٤٣٤ ألف رأس
تحصين ٤٣٤ ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعيةالوادي المتصدع-فيتو

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وشدد على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

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حمى الوادى المتصدع والقلاعية 

أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية  إلى أنه في إطار الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٩ مارس ٢٠٢٤م قامت المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة بتحصين ٤٣٤ ألف و١٢٦ رأس ماشية ما بين تحصين ٢١٩ ألف و٦٨٨ رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية وكذلك تم تحصين ٢١٤ ألف و٤٣٨ رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ٧٨٢٤ رأس ماشية،

زيارات ميدانية للقرى بقوم بها فرق الطب البيطرى 

 وأشار إلى أن مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية قد  قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد ٢٨١٩ ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه وتخفيفا على المربين فقد تم تسيير  لجان التحصين والتى  باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

بيطري الشرقية ضبط 850 كيلو لحوم مجمدة وكبدة فاسدة

حملات تفتيشية على العيادات البيطرية 

وكان وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قد أشار فى وقت سابق إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة وشرطة المسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة بلبيس، وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (٢٧٠)عبوة لـ (٤٧) صنفا ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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الدمتور ممدوخ غراب محافظ الشرقية اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية تلبية احتياجات السوق تحصين الماشية

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