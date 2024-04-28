بيطري الشرقية يضبط 1250 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية المتمثلة فى إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الجهات المعنية المتمثلة أيضا فى شرطة البيئة والمسطحات المائية والرقابة الإدارية وكذا الرقابة التموينية وأيضا مباحث التموين والرقابة الصحية وكذلك مجالس المدن قامت بتنفيذ عدة حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

لحوم مذبوحة خارج المجازر ولحوم مجمدة

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم الطاهر المتحدث عن ديوان عام محافظة الشرقية إن مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قد قاد حملات تفتيشية أسفرت عن تحرير (٨) محاضر مخالفة وضبط ( ١٢٥٠ كجم) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة ودواجن ومصنعات لحوم ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر

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تعليمات الدكتور محافظ الشرقية

وبدورة كان الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية قد اكد على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات حفظ اللحوم والاسماك والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

ادارة الخدمات البيطرية بالاشتراك مع البيئة

واكد وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية فى وقت سابق انه قد أشار إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة وشرطة المسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة بلبيس، وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (٢٧٠)عبوة لـ (٤٧) صنفا ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شرطة المسطحات المائية

وأضاف وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية المتمثلة فى إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الجهات المعنية كشرطة البيئة والمسطحات المائية الرقابة الإدارية والرقابة التموينية ومباحث التموين والرقابة الصحية ومجالس المدن، قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك