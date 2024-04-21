بيطري الشرقية يضبط 270عبوة دواء لـ 47 صنفا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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حملات تفتيشية على الصيدليات البيطرية

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم الطاهر المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قد أشار إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة وشرطة المسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة بلبيس، وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (٢٧٠)عبوة لـ (٤٧) صنفا ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شرطة المسطحات المائية

وأكد وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية فى وقت سابق أن المديرية المتمثلة فى إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الجهات المعنية كشرطة البيئة والمسطحات المائية الرقابة الإدارية والرقابة التموينية ومباحث التموين والرقابة الصحية ومجالس المدن، قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

كبدة مجمدة مجهولة المصدر

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير(٩) محاضر مخالفة وضبط (٨٥٠كجم) ما بين (١٣كجم ) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية و(٥١٥كجم) لحوم مجمدة مجهولة المصدر و( ٥٠كجم) مصنعات لحوم (لانشون) مجهولة المصدر وغير صالحة، و(٦٢كجم) دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة و(١٨٠كجم) كبدة مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم

وأوضح أن المديرية المتمثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية من شرطة البيئة والمسطحات المائية والرقابة الإدارية والرقابة التموينية ومباحث التموين الرقابة الصحية مجالس المدن، نفذت حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك أسفرت عن تحرير (١٨) محضر مخالفة وضبط (طن) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.