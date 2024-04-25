محمد أبو جبل يجري جراحة الرباط الصليبي في المانيا

يسافر محمد أبو جبل حارس مرمى نادى البنك الأهلي الي المانيا خلال الأيام المقبلة للخضوع إلى جراحة الرباط الصليبى تحت إشراف أحد الأطباء المتخصصين هناك.

وأعلن اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلي، تفاصيل إصابة محمد أبوجبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ومنتخب مصر.

اصابة محمد ابو جبل بالصليبي

وأثبت التشخيص المبدئي لطبيب الفريق الدكتور وليد عبد الرحمن عقب إجراء أشعة الرنين المغناطيسي عن وجود قطع بالرباط الصليبي.

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وتاكد اصابة أبو جبل بالرباط لصليبي بعد خضوعه لأشعة رنين مرة أخرى للتأكد من الإصابة

منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري

الدوري المصري، فاز طلائع الجيش على فريق البنك الأهلي بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وسجل هدف المباراة الوحيد يسري وحيد في الدقيقة 74 من عمر اللقاء



ترتيب البنك الأهلي وطلائع الجيش

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ13 بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة فيما يحتل الطلائع المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة,

ترتيب الدوري المصري، واصل بيراميدز تربعه علي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما حقق الفوز علي البنك الأهلي 3-2 في ختام الجولة الـ19.

نتائج مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

زد ضد الجونة 3-0

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلى 1-1

الداخلية ضد مودرن فيوتشر 1-1

سموحة ضد بلدية المحلة 4-0

فاركو ضد المصري البورسعيدى 1-2

طلائع الجيش ضد إنبى 1-0

بيراميدز ضد البنك الأهلى 3-2

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الـ19

1- بيراميدز 35 نقطة

2- المصري البورسعيدي 31 نقطة

3- زد اف سي 30

4- إنبي 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري 29 نقطة

6- طلائع الجيش 27 نقطة

7- الجونة 25 نقطة

8- سموحة 25 نقطة

9- مودرن فيوتشر 25 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- الإسماعيلي 19 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقط