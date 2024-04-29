الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

بتكلفة 200 مليار جنيه، ومشاركة 100 شركة من القطاع الخاص، استراتيجية النقل في تطوير الموانئ البحرية وزيادة الطاقة الاستيعابية

تطوير الموانئ البحرية
تطوير الموانئ البحرية المصرية،فيتو

تطوير الموانئ البحرية المصرية، سعت وزارة النقل إلى وضع استراتيجية كبيرة لتحقيق أقصى استفادة من الموانئ المصرية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ وزيادة أطوال الأرصفة واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في عملية الإدارة والتشغيل.

تطوير الموانئ البحرية المصرية

تطوير الموانئ البحرية المصرية،فيتو

تمتلك مصر 18 ميناء تجاريا، بالإضافة إلى 3000 كيلو شواطئ، وعلمت الدولة في الفترة الأخيرة  على استغلال امكانياتها، من خلال تنفذ خطة لتطوير الموانئ بشكل كامل لجذب الاستثمار، وأوشكت وزارة النقل على الانتهاء من مخطط تطوير الموانئ المصرية، حيث يتم تنفذ 80 مشروعا بالموانئ بتكلفة 200 مليار جنيه، بمشاركة 100 شركة من القطاع الخاص.

Advertisements

الملامح العامة لخطة وزارة النقل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 

- تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة الموانئ البحرية والسكة الحديد والنقل النهري.

- تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظرًا لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع.

- تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام.

- تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل.

- تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل.

- تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري.

تطوير الموانئ البحرية المصرية،فيتو

أهم محاور خطة وزارة النقل في تطوير الموانئ البحرية  

- يتم تطوير الموانئ البحرية  وفقًا لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات ويتم استغلال موقع مصر الاستراتيجي.

 - يتم تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين.

 - بلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من (2014- 2024) 129 مليار جنيه.

 - يشمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا.

 - يستهدف وصول إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم.

 - يتضمن التطوير إنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كم.

 - يتم تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا.

 - يستهدف التطوير استيعاب الموانئ 22 مليون حاوية مكافئة بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًا.

تطوير الموانئ البحرية المصرية،فيتو

"السيسي" يؤكد على أهمية تطوير الموانئ البحرية  

الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في تصريحات سابقة على أهمية  تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات من أجل تحقيق أقصى استفادة مالية من عمليات التبادل التجاري وضورة العمل تطوير الموانئ المصرية وزيادة الطاقات الاستيعابية لها.

التحديات التي تواجه الموانئ البحرية المصرية

- احتدام حدة المنافسة إقليميًا وعالميًا في مجال صناعة النقل البحري بشكل عام لاسيما في ظل الوضع السياسي والاقتصادي المتقلب في المنطقة العربية.

- نقص التمويل المطلوب لتطوير البنية الأساسية للموانئ وتشغيلها وصيانتها وتحميل الموانئ الأعباء التمويلية الناتجة عن مشروعات الإنشاء والتطوير والصيانة.

تطوير الموانئ البحرية المصرية،فيتو

تطوير الموانئ الجافة لزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية 

قامت وزارة النقل بتطوير العديد من الموانئ الجافة في مصر من أجل تحقيق الاستفادة الكبيرة منها في تخزين البضائع وزيادة حجم التداول بالموانئ البحرية وذلك ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية والترانزيت من خلال تطوير الموانئ البحرية والبرية وزيادة قدرتها الاستيعابية والعمل على رقمنه هذه الموانئ من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في الشحن والتفريغ. 

محاو تنفيذ استراتيجية تطوير الموانئ البحرية 

اعتمدت وزارة النقل في عملية تطوير الموانئ البحرية المصرية على مجموعة من المحاور التي استطاعت من خلالها تحقيق طفرة شاملة في عمليات النقل البحري أهمها: 

- زيادة أطوال أرصفة الموانئ البحرية.

- تعميق المجرى الملاحي للموانئ القديمة من أجل تحقيق استيعاب أكبر. 

- تجهيز الموانئ بأحدث معدات التشغيل والتداول في العالم.

- استخدام أوناش الرصف الكهربائي.

- تبسيط إجراءات الدخول والخروج من الموانئ.

- دخول نظام الفحص الآلي للشاحنات. 

- إلغاء بوابات الدخول اليدوي للميناء واستبدالها بالإلكتروني.

- العمل على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في النقل البحري.

- مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإحلال والتجديد للموانئ.

- استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية الإدارة والتشغيل.

- الاستفادة من الخبرات الأجنبية للعديد من الدول الرائدة بميناء الإسكندرية والذى ساهم في تقليل زمن انتظار الحاويات داخل محطة تحيا مصر نظرا لأن وقت الشاحنة اصبح لا يتعدى 25 دقيقة داخل المحطة وهو رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة أخرى في مجال النقل البحري بمصر.

 129 مليار جنيه ميزانية مشروعات النقل البحري في مصر خلال الفترة من 2014-2024 

وزير النقل،فيتو

الفريق كامل الوزير وزير النقل أكد في تصريحات صحفية على أن ميزانية مشروعات النقل البحري في مصر خلال الفترة من 2014-2024 بلغت 129 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصر كانت تمتلك 15 ميناء بحريا في  عام 2014، توسعت الوزارة في خطتها في تطوير وإنشاء الموانئ الجديدة حيث  أصبح عدد موانئ مصر 18 ميناء في عام 2023 بطول أرصفة بلغ 67 كيلو مترا.

وزير النقل: موانئ مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ

أكد وزير النقل في تصريحات صحفية أهمية جذب المستثمرين للتعاون مع الشركة في مجال الإدارة والتشغيل وكذلك جذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة وجذب المزيد من تجارة الترانزيت، مؤكدًا أن موانئ مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ، ولكننا نرحب بالاستثمار في الإدارة والتشغيل وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات. 

txt

تصوير جوي يكشف آخر مستجدات تطوير ميناء السخنة

txt

القومية للأنفاق تكشف أعمال تنفيذ محطة حدائق الأشجار بالخط الرابع للمترو (فيديو)

مشروع الخريطة التفاعلية للنقل البحري في مصر 

تسعى الوزارة في مشروع إنشاء خريطة تفاعلية بمنصة قطاع النقل البحري واللوجستيات تشمل منظومة النقل متعدد الوسائط، من خلال إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال لتنفيذ تلك الخريطة التفاعلية، على أن يتم تضمين الخريطة لكافة الخدمات الدولية وخدمات الشحن العاملة والمخطط عملها وكافة المشغلين العالميين لكافة الموانئ المصرية؛ للتسهيل على الشركات العالمية لدراسة السوق المصرية، بالإضافة لعرض الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، كما يتم تضمين المنصة كافة خدمات النقل بالسكك الحديدية وجداولها ومساراتها داخل الدولة وكل ما يخص الممرات اللوجستية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جذب الاستثمار وزارة النقل مخطط تطوير الموانئ المصرية تطوير الموانئ البحرية عبدالفتاح السيسى في مصر تخزين البضائع ميزانية مشروعات النقل البحري كامل الوزير وزير النقل الخريطة التفاعلية للنقل البحري النقل البحرى المؤاني البحرية قناة السويس انجازات النقل مشروعات النقل

مواد متعلقة

تصوير جوي يكشف آخر مستجدات تطوير ميناء السخنة

القومية للأنفاق تكشف أعمال تنفيذ محطة حدائق الأشجار بالخط الرابع للمترو (فيديو)

خطوة بخطوة، كيفية الحصول على اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف LRT

تزامنا مع الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء.. انطلاق أولى رحلات السكك الحديدية إلى أرض الفيروز.. وأبرز مزايا عودة حركة القطارات لأرض الأنبياء
ads

الأكثر قراءة

بعد المشادة مع كلوب، ليفربول يفتح باب العروض لبيع محمد صلاح

المهندس خالد عباس يكشف عدد سكان العاصمة الإدارية

الزمالك ضد نهضة بركان، موعد مباراتي نهائي الكونفدرالية

أول تعليق من حسام حسن على تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

بعد صورة الاحتفال المسيئة، الزمالك يعلن عدم توقيع عقوبات على مصطفى شلبي

نهضة بركان يتأهل رسميا لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعد انسحاب اتحاد العاصمة

زاهي حواس يكشف تكلفة حفل الزفاف الأسطوري في حضن الأهرامات

بنك القاهرة يوضح الشروط والمستندات المطلوبة لفتح حساب وإصدار بطاقة ميزة

منوعات

المزيد

مصرع شخصين في الولايات المتحدة بسبب أعاصير تورنادو وقرار عاجل من السلطات

سبب حظر الفواكه في ملاعب ألمانيا خلال يورو 2024

ساعة عثر عليها عقب غرق تايتانيك تباع بمبلغ خيالي

الزوجة السابقة لرئيس وزراء كندا تكشف سبب انفصالهما

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

3 أندية عربية.. الفرق المتأهلة من أفريقيا لكأس العالم للأندية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

الحسد والسحر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لسورة الفلق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads