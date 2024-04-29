بتكلفة 200 مليار جنيه، ومشاركة 100 شركة من القطاع الخاص، استراتيجية النقل في تطوير الموانئ البحرية وزيادة الطاقة الاستيعابية

تطوير الموانئ البحرية المصرية، سعت وزارة النقل إلى وضع استراتيجية كبيرة لتحقيق أقصى استفادة من الموانئ المصرية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ وزيادة أطوال الأرصفة واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في عملية الإدارة والتشغيل.

تطوير الموانئ البحرية المصرية

تطوير الموانئ البحرية المصرية،فيتو

تمتلك مصر 18 ميناء تجاريا، بالإضافة إلى 3000 كيلو شواطئ، وعلمت الدولة في الفترة الأخيرة على استغلال امكانياتها، من خلال تنفذ خطة لتطوير الموانئ بشكل كامل لجذب الاستثمار، وأوشكت وزارة النقل على الانتهاء من مخطط تطوير الموانئ المصرية، حيث يتم تنفذ 80 مشروعا بالموانئ بتكلفة 200 مليار جنيه، بمشاركة 100 شركة من القطاع الخاص.

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الملامح العامة لخطة وزارة النقل لتطوير الموانئ البحرية المصرية

- تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة الموانئ البحرية والسكة الحديد والنقل النهري.

- تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظرًا لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع.

- تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام.

- تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل.

- تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل.

- تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري.

تطوير الموانئ البحرية المصرية،فيتو

أهم محاور خطة وزارة النقل في تطوير الموانئ البحرية

- يتم تطوير الموانئ البحرية وفقًا لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات ويتم استغلال موقع مصر الاستراتيجي.

- يتم تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين.

- بلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من (2014- 2024) 129 مليار جنيه.

- يشمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا.

- يستهدف وصول إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم.

- يتضمن التطوير إنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كم.

- يتم تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا.

- يستهدف التطوير استيعاب الموانئ 22 مليون حاوية مكافئة بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًا.

تطوير الموانئ البحرية المصرية،فيتو

"السيسي" يؤكد على أهمية تطوير الموانئ البحرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في تصريحات سابقة على أهمية تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات من أجل تحقيق أقصى استفادة مالية من عمليات التبادل التجاري وضورة العمل تطوير الموانئ المصرية وزيادة الطاقات الاستيعابية لها.

التحديات التي تواجه الموانئ البحرية المصرية

- احتدام حدة المنافسة إقليميًا وعالميًا في مجال صناعة النقل البحري بشكل عام لاسيما في ظل الوضع السياسي والاقتصادي المتقلب في المنطقة العربية.

- نقص التمويل المطلوب لتطوير البنية الأساسية للموانئ وتشغيلها وصيانتها وتحميل الموانئ الأعباء التمويلية الناتجة عن مشروعات الإنشاء والتطوير والصيانة.

تطوير الموانئ البحرية المصرية،فيتو

تطوير الموانئ الجافة لزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية

قامت وزارة النقل بتطوير العديد من الموانئ الجافة في مصر من أجل تحقيق الاستفادة الكبيرة منها في تخزين البضائع وزيادة حجم التداول بالموانئ البحرية وذلك ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية والترانزيت من خلال تطوير الموانئ البحرية والبرية وزيادة قدرتها الاستيعابية والعمل على رقمنه هذه الموانئ من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في الشحن والتفريغ.

محاو تنفيذ استراتيجية تطوير الموانئ البحرية

اعتمدت وزارة النقل في عملية تطوير الموانئ البحرية المصرية على مجموعة من المحاور التي استطاعت من خلالها تحقيق طفرة شاملة في عمليات النقل البحري أهمها:

- زيادة أطوال أرصفة الموانئ البحرية.

- تعميق المجرى الملاحي للموانئ القديمة من أجل تحقيق استيعاب أكبر.

- تجهيز الموانئ بأحدث معدات التشغيل والتداول في العالم.

- استخدام أوناش الرصف الكهربائي.

- تبسيط إجراءات الدخول والخروج من الموانئ.

- دخول نظام الفحص الآلي للشاحنات.

- إلغاء بوابات الدخول اليدوي للميناء واستبدالها بالإلكتروني.

- العمل على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في النقل البحري.

- مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإحلال والتجديد للموانئ.

- استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية الإدارة والتشغيل.

- الاستفادة من الخبرات الأجنبية للعديد من الدول الرائدة بميناء الإسكندرية والذى ساهم في تقليل زمن انتظار الحاويات داخل محطة تحيا مصر نظرا لأن وقت الشاحنة اصبح لا يتعدى 25 دقيقة داخل المحطة وهو رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة أخرى في مجال النقل البحري بمصر.

129 مليار جنيه ميزانية مشروعات النقل البحري في مصر خلال الفترة من 2014-2024

وزير النقل،فيتو

الفريق كامل الوزير وزير النقل أكد في تصريحات صحفية على أن ميزانية مشروعات النقل البحري في مصر خلال الفترة من 2014-2024 بلغت 129 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصر كانت تمتلك 15 ميناء بحريا في عام 2014، توسعت الوزارة في خطتها في تطوير وإنشاء الموانئ الجديدة حيث أصبح عدد موانئ مصر 18 ميناء في عام 2023 بطول أرصفة بلغ 67 كيلو مترا.

وزير النقل: موانئ مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ

أكد وزير النقل في تصريحات صحفية أهمية جذب المستثمرين للتعاون مع الشركة في مجال الإدارة والتشغيل وكذلك جذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة وجذب المزيد من تجارة الترانزيت، مؤكدًا أن موانئ مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ، ولكننا نرحب بالاستثمار في الإدارة والتشغيل وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

مشروع الخريطة التفاعلية للنقل البحري في مصر

تسعى الوزارة في مشروع إنشاء خريطة تفاعلية بمنصة قطاع النقل البحري واللوجستيات تشمل منظومة النقل متعدد الوسائط، من خلال إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال لتنفيذ تلك الخريطة التفاعلية، على أن يتم تضمين الخريطة لكافة الخدمات الدولية وخدمات الشحن العاملة والمخطط عملها وكافة المشغلين العالميين لكافة الموانئ المصرية؛ للتسهيل على الشركات العالمية لدراسة السوق المصرية، بالإضافة لعرض الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، كما يتم تضمين المنصة كافة خدمات النقل بالسكك الحديدية وجداولها ومساراتها داخل الدولة وكل ما يخص الممرات اللوجستية.

