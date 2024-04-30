منظومة إدارة المخلفات الجديدة تفتح الباب أمام القطاع الخاص.. استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه في 4 محافظات.. والمرحلة الثالثة خطوة هامة نحو مستقبل مستدام

تُعد منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة “القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد” فرصة استثمارية هائلة للقطاع الخاص، إذ تُنتج هذه المحافظات ما يقارب 25 مليون طن من المخلفات سنويًا، أي ما يعادل 40% من إجمالي مخلفات مصر، وتُشكل هذه الكمية سوقًا ضخمًا للخدمات المتعلقة بإدارة المخلفات، بقيمة تقديرية تصل إلى 20 مليار جنيه سنويًا.

البنية التحتية

تم تأسيس بنية تحتية جيدة لإدارة المخلفات في هذه المحافظات، تشمل: 12 محطة لمعالجة المخلفات الصلبة بطاقة إجمالية 12 مليون طن سنويًا، و10 مواقع طمر هندسية بطاقة إجمالية 20 مليون طن سنويًا، و200 مرفق لإعادة تدوير الورق والبلاستيك والمعدن.



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الحاجة إلى الاستثمار

لكن تُعاني منظومة إدارة المخلفات من بعض التحديات، مثل نقص كفاءة عمليات الجمع والنقل، وقدم بعض محطات المعالجة ومواقع الطمر، وانخفاض معدلات إعادة التدوير، لذا هناك حاجة ماسة إلى الاستثمار في منظومة إدارة المخلفات، لتحسين كفاءتها ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

وتشمل مجالات الاستثمار الرئيسية تحديث محطات المعالجة ومواقع الطمر، وتوسيع نطاق خدمات الجمع والنقل، وإنشاء مرافق جديدة لإعادة التدوير.

مجالات الاستثمار المتاحة في منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة

جمع ونقل المخلفات: تشمل هذه الخدمة جمع المخلفات من المنازل والشركات ونقلها إلى محطات المعالجة أو مواقع الطمر.

معالجة المخلفات: تشمل هذه الخدمة معالجة المخلفات الصلبة والسائلة والطبية والخطرة، وذلك باستخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة.

إعادة التدوير: تشمل هذه الخدمة إعادة تدوير المواد القابلة لإعادة التدوير، مثل الورق والبلاستيك والمعدن، وذلك للمساهمة في الحفاظ على البيئة وتقليل كمية المخلفات التي يتم إرسالها إلى مواقع الطمر.

تثبيت الطاقة من المخلفات: تشمل هذه الخدمة تحويل المخلفات العضوية إلى طاقة، مثل الغاز الحيوي أو الكهرباء، وذلك للاستفادة من هذه الطاقة في توليد الكهرباء أو تشغيل مصانع الإسمنت.



فوائد الاستثمار في منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة

العائدعلى الاستثمار: تُعد منظومة إدارة المخلفات من القطاعات الاستثمارية ذات العائد المرتفع على الاستثمار، وذلك بسبب الطلب المتزايد على الخدمات المتعلقة بإدارة المخلفات.

المساهمة في حماية البيئة: تُساهم الاستثمارات في منظومة إدارة المخلفات في حماية البيئة من خلال تقليل كمية المخلفات التي يتم إرسالها إلى مواقع الطمر، وتحسين جودة الهواء والماء.

خلق فرص عمل: تُساهم الاستثمارات في منظومة إدارة المخلفات في خلق فرص عمل جديدة للشباب، وذلك في مختلف مراحل إدارة المخلفات، من الجمع والنقل إلى المعالجة وإعادة التدوير.



دعم الحكومة

تُقدم الحكومة المصرية دعمًا كبيرًا للقطاع الخاص للاستثمار في منظومة إدارة المخلفات، وذلك من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي يُقدم حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية للمستثمرين في هذا القطاع، وأيضا صندوق تمويل المشروعات البيئية الذي يُقدم قروضًا ميسرة للمشروعات الصديقة للبيئة، بما في ذلك مشروعات إدارة المخلفات، ومبادرات تشجيع الاستثمار حيث تُنظم الحكومة مبادرات تهدف إلى جذب الاستثمار في منظومة إدارة المخلفات.

إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، عن إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس ضم ممثلين من وزارة البيئة ووكالة التعاون الدولي الألماني (GIZ) والشركات الاستشارية العاملة في البرنامج.

أهداف المرحلة الثالثة

تهدف المرحلة الثالثة إلى تعزيز قدرات وحدات إدارة المخلفات في المحافظات الأربع المستفيدة من البرنامج “أسيوط، قنا، كفر الشيخ، الغربية” من خلال برامج تدريبية مكثفة وتقديم الدعم الفني اللازم، كما سيتم تقديم دعم فني شامل لوحدات إدارة المخلفات في هذه المحافظات يشمل تحسين كفاءة العاملين من النواحي الفنية والمالية والتعاقدية، وتحديث المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات، وتطوير آليات الرصد والمتابعة.

وسيتم التركيز في هذه المرحلة على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في منظومة إدارة المخلفات من خلال خلق فرص استثمارية واعدة وخلق فرص عمل جديدة، كما سيتم الاستفادة القصوى من البنية التحتية المشيدة بدعم من البرنامج من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات للجمع والنقل ونظافة الشوارع.

وتهدف المرحلة الثالثة أيضًا إلى تعزيز قدرة منظومة إدارة المخلفات على التكيف مع التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات الغازية وتحقيق أهداف الاقتصاد الدوار، بالإضافة إلى أنه سيتم إدراج الجمعيات الأهلية في منظومة إدارة المخلفات لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في هذا المجال الهام، وسيتم العمل أيضا على إدخال أطر تشريعية جديدة وتطبيقها في المحافظات المستفيدة من البرنامج لضمان كفاءة وفعالية منظومة إدارة المخلفات.

وفي هذه المرحلة سيتم تعزيز القدرات المؤسسية لوحدات إدارة المخلفات من خلال الرصد الرقمى لمتابعة سير العمل وتحسين كفاءة المنظومة، كما سيتم تيسير قنوات الاتصال بين مؤسسات المجتمع المدني ووحدات إدارة المخلفات بالمحافظات والوزارات المعنية لضمان التنسيق والتكامل في العمل.



أهمية المرحلة الثالثة

وتأتي المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في إطار الجهود المستمرة لوزارة البيئة المصرية لتحسين منظومة إدارة المخلفات في البلاد، ومن خلال هذه المرحلة، ستتمكن مصر من تعزيز قدراتها على إدارة المخلفات الصلبة بشكل مستدام وكفء، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأهداف التكيف مع التغيرات المناخية، وستساهم هذه المرحلة أيضًا في تحسين البيئة العامة والصحة العامة للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي.

مشاركة جميع أصحاب المصلحة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية مشاركة جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشباب.

من خلال العمل الجماعي، يمكن تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وبناء مستقبل أفضل للبيئة في مصر.

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