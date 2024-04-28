الأحد 28 أبريل 2024
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أخبار مصر

وزارة البيئة تستعرض أبرز أنشطتها في الفترة من 20 إلى 28 أبريل 2024

البيئة في أسبوع،
البيئة في أسبوع، فيتو

استعرضت وزارة البيئة في الحصاد الأسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 20- 28 أبريل الجارى وتشمل:  

مشاركة مصر في إحياء اليوم العالمي للأرض 2024

نظمت وزارة البيئة فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض 2024، شملت ندوات وورش عمل وحملات تنظيف، وأكدت الوزيرة ياسمين فؤاد على أهمية حماية البيئة والتحديات التي تواجهها كوكب الأرض، وشددت الوزيرة على ضرورة الحد من استخدام البلاستيك، خاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
 

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توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومؤسسة حارتنا المصرية للتنمية المستدامة

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة، ودمج المجتمع في العمل البيئي، ويتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من الأنشطة، مثل الندوات وورش العمل وحملات التوعية، وتلتزم المؤسسة بمراعاة البعد البيئي في كافة الأعمال التي تنفذها.
 

مشاركة وزيرة البيئة في الدورة الخامسة عشر لحوار بيتسبرج للمناخ

ترأست وزيرة البيئة جلسات الهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ، ودعت الوزيرة إلى الخروج بهدف عالمي كمي جديد لتمويل المناخ عادل وفعال، وأكدت الوزيرة على أهمية تمويل التكيف وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل المناخ.
 

ترأس وزيرة البيئة بالشراكة مع وزيرة ألمانيا للمناخ جلسة النظام العالمي لتمويل المناخ

ناقشت الجلسة الوضع الحالي لتمويل المناخ واحتياجات الدول النامية، وتم التأكيد على ضرورة الخروج بهدف عالمي كمي جديد لتمويل المناخ في مؤتمر COP29، وشددت الوزيرة على أهمية الشفافية في تتبع ورصد تمويل المناخ.
 

لقاء ثنائي بين وزيرة البيئة ووزيرة الدولة الألمانية للمناخ

ناقشت الوزيرتان وجهة نظر الدول النامية فيما يخص تمويل المناخ، وأكدت الوزيرة على أهمية الاستفادة من الدروس السابقة في تمويل المناخ، وشددت الوزيرة على ضرورة تمويل التكيف وعدم الوفاء بالمنح المخصصة له.
 

مشاركة وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول موضوعات مؤتمر المناخ القادم COP29

تحدثت الوزيرة عن أهمية تمويل المناخ كجزء رئيسي يجب طرحه خلال مؤتمر COP29، ودعت الوزيرة إلى الخروج بهدف عالمي كمي جديد لتمويل المناخ، وطرحت الوزيرة مشكلة المديونية التي تواجه الدول جراء تنفيذ مشروعات المناخ.
 

تأكيد وزيرة البيئة على التعاون المصري الألماني استعدادا لمؤتمر المناخ القادم COP29

أكدت وزيرة البيئة على أهمية التعاون المصري الألماني لتنسيق المواقف قبل مؤتمر COP29، وشددت الوزيرة على ضرورة الخروج بهدف عالمي كمي لتمويل المناخ واقعي وقابل للتطبيق.
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وزيرة البيئة تستعرض وجهة نظر الدول النامية بشأن تمويل المناخ
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