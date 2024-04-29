وزيرة البيئة تسلم محطة نويبع الوسيطة لاستقبال 15 طن مخلفات يوميًا

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في تسليم محطة الفرز الأولى بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور فريق التنمية المحلية، في إطار حرصها على سرعة إتمام مشاريع البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

رفع كفاءة المحطة لخدمة 5 مناطق

وأوضحت وزيرة البيئة أن المحطة الوسيطة بمدينة نويبع، التي تبلغ مساحتها حوالي 3700 متر مربع، قد تم رفع كفاءتها لتستقبل 15 طنًا من المخلفات يوميًا. وتخدم المحطة الجديدة 5 مناطق هي: نويبع، والترابين، والمزينة، والميناء، والمخيمات. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع أكثر من 5 ملايين جنيه مصري.

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أهداف المشروع

ويهدف المشروع إلى: رفع كفاءة التشغيل: من خلال تحسين آليات الفرز والتخلص من المخلفات، زيادة طاقة العمل لتستوعب المحطة كمية أكبر من المخلفات، تعظيم الاستفادة من المخلفات من خلال إعادة تدويرها أو تحويلها إلى طاقة، دعم البنية التحتية لمنظومة المخلفات لضمان التخلص الآمن من المخلفات، الحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن تراكم المخلفات، والحفاظ على البيئة من خلال تقليل التلوث.

إطار التعاون

ويأتي هذا المشروع في إطار العقد الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة القومية للإنتاج الحربي لتنفيذ مشاريع البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

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