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وزيرة البيئة تطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فيتو

 أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لبناء القدرات والدعم الفنى بالمحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى GIZ، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد لمتابعة سير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظات البرنامج الأربعة (أسيوط، قنا، كفر الشيخ، الغربية).

جاء ذلك بحضور ياسر عبد الله مساعد وزيرة البيئة لإدارة المخلفات والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وكريستين ديجى مدير البرنامج بهيئة التعاون الدولى الألمانى giz وممثلي البرنامج والشركات الاستشارية، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

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 وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه من أهداف البرنامج الوطنى فى المرحلتين الأولى والثانية سواء كانت فنية أو مالية، وما قام به البرنامج من جهود نحو المشاركة مع أصحاب المصلحة الآخرين في المحافظات، من مؤسسات المجتمع المدنى، الجمعيات الأهلية، القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي والشباب وغيرها لتحسين منظومة إدارة المخلفات كما تم استعراض نبذة مختصرة عن المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني وما تتضمنه من الخطة التشغيلية للمحافظات الأربعة، حيث تم التركيز على الدعم الفنى المقدم من خلال هذا المكون، واستراتيجيات تعزيز قدرات إدارة المخلفات الصلبة بتلك المحافظات للنهوض بالمنظومة.
 

 وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع استعرض ما سيتم تقديمه من الدعم الفني لوحدات إدارة المخلفات خلال الفترة القادمة بمحافظات البرنامج لرفع كفاءة العاملين بها من النواحي الفنية والمالية والتعاقدية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للعمل بالمنظومة وذلك لضمان المساهمة فى  النهوض بها وتحقيق فرص استثمارية واعدة وخلق فرص عمل جديدة، وذلك من خلال الاستفادة القصوى من البنية التحتية المشيدة بدعم من البرنامج من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات للجمع والنقل ونظافة الشوارع، حيث سيتم وضع التنسيقات اللازمة مع المحافظات من خلال البرنامج لضمان تحقيق الدعم الفني المطلوب لتلك المحافظات.

وأشارت فؤاد إلى أن الدعم  سيشمل تدريب وحدات إدارة المخلفات علي كيفية إعداد التقارير والقيام بعملية الرصد والمتابعة، مؤكدةً على أهمية إدراج الجمعيات الأهلية في المنظومة، هذا الى جانب  تحديث المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة.

أهداف المرحلة الجديدة من المشروع

وفى سياق متصل استعرض الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة أهداف المرحلة الجديدة من المشروع فى تعزيز إنجازات البرنامج فى المرحلتين السابقتين للنهوض بالمنظومة  وتحقيق أهدافها فى التكيف مع التغيرات المناخية وخفض الاحتباس الحرارى وتحقيق أهداف الاقتصاد الدوار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب إدخال أطر تشريعية جديدة وتطبيقها فى المحافظات، هذا بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية لوحدات إدارة المخلفات من خلال الرصد الرقمى والتركيز على بناء القدرات من خلال إتاحة الدورات التدريبية للعاملين بالمنظومة ووضع أسس التخطيط الاستراتيجي للنهوض بها وتيسير قنوات الاتصال بين مؤسسات المجتمع المدنى ووحدات إدارة المخلفات بالمحافظات والوزارات المعنية.

 ومن جانبه أكد ياسر عبد الله مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات على أهمية تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للدخول فى المنظومة والعمل على تحسين تشغيل المنظومة التى تمت فى المحافظات الأربعة، مُضيفًا أنه سيتم التنسيق مع المحافظات  لوضع ضوابط وتنسيقات خاصة بالدعم الفني اللازم لتسهيل عمل الجهات الاستشارية.

 

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