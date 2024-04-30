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صحة ومرأة

هل يجب تناول الأسبرين للحماية من الجلطات المحتملة بسبب تلقي لقاح أسترازينيكا؟

لقاح فيروس كورونا،
لقاح فيروس كورونا، فيتو

بعد إثارة لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا الجدل في أنه يسبب جلطات، ردد البعض معلومات مغلوطة بشأن إمكانية حصول الأشخاص الذين تلقوا تطعيم استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا ، على دواء أسبرين الأطفال للحماية من الجلطات المحتملة.

 

لا داع طبي لتناول الأسبرين للحماية من الجلطات

وقال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح إنه لا داع طبي لتناول الأسبرين للحماية من الجلطات للأشخاص الذين حصلوا على لقاح استرازينيكا.

وأضاف لـ"فيتو" أن الأثار الجانبية للقاح استرازينيكا في الإصابة الجلطات آثار نادرة الحدوث، كما أنها عندما تحدث يكون في مدة قصيرة لا تتعدى مدة الأسبوعين بعد الحصول على اللقاح.

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وأوضح أننا في مصر توقفنا عن استخدام لقاح استرازينيكا منذ أكثر من عام ولا داع للقلق أو الخوف، مؤكدا أن الدعوات بشأن تناول الأسبرين للحماية من الجلطات أمر يحدده الطبيب المعالج لحالات محددة ولا علاقة بلقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا بتناول الأسبرين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة أنه لم يتم الإبلاغ عن أى أعراض جانبية طويلة المدى خاصة التجلط بعد فترة من تلقي لقاح استرازينيكا بين المصريين.

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار إن التجلط كعرض جانبي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا معروف منذ عام 2021، وهو عرض نادر الحدوث. 

 نسبة الإصابة بالجلطات من لقاح استرازينيكا تبلغ 3 لكل مليون شخص

وأكد عبدالغفار في تصريحات صحفية اليوم أن نسبة الإصابة بالجلطات تبلغ 3 لكل مليون شخص تم تطعيمهم وتقارب نفس نسبة حدوث الجلطات عند عدم تلقي التطعيم للفئات الأكثر عرضة للإصابة، مشيرا إلى أنه لهذا السبب لم توصِ أى جهة علمية أو دولية بإيقاف أو منع التطعيم ولكن جاءت التوصيات بتفضيل عدم استخدامه لفئات محددة.

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احتمالية حدوث الإصابة بجلطة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا

 وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن احتمالية حدوث الإصابة بجلطة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا تساوي 10 أضعاف احتمالية الإصابة بجلطة عند تلقي اللقاح، مشيرا إلى أن احتمالية حدوث الجلطات عند الفئات الأكثر عرضة للإصابة بها قد تحدث خلال فترة قصيرة من تلقي التطعيم، وتنتهي تلك الاحتمالية بمرور فترة من الزمن ولم يتم الإبلاغ عن أى أعراض جانبية طويلة المدى خاصة التجلط بعد فترة من تلقي اللقاح.
 
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